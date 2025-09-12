Este 12 de setiembre, un mototaxista de la empresa Emtquiesa vivió momentos de terror a penas iniciada su jornada laboral en San Juan de Lurigancho, cuando dos falsos pasajeros subieron a su vehículo y, con pistola en mano, le exigieron sus celular y lo obligaron a grabar un video con amenazas de muerte dirigidas a sus colegas. "Acá, el que no se alinee conmigo lo voy a ir quiñando. Ningún 'tombo' los va a proteger", se escucha en la grabación.

La banda criminal Los Injertos de Huáscar Nueva Generación sería la responsable del violento acto. De acuerdo a lo que se puede escuchar en el audio de esta grabación, difundida luego por un grupo de WhatsApp entre conductores de la zona, lo que buscaba esta banda delictiva es intimidar a quienes se nieguen a pagar cupos. Según el representante de Fetravem, Mario Arce, en SJL hasta tres mototaxistas son asesinados cada semana por extorsionadores.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Conductores se encuentran bajo riesgo constante

Vannessa, mototaxista del distrito, relata que los delincuentes se hacen pasar por pasajeros para amenazar a los conductores. “Piensan que nosotros somos sus alcancías. A veces piden 20 o 15 soles por persona, pero no es solo un grupo: son varios los que cobran, y al final tenemos que pagar a más de uno”, advierte. Además, indica que el miedo de salir a trabajar y no volver con vida se ha vuelto parte de su rutina diaria.

La conductora señala que la falta de respaldo es evidente. "Queremos terminar el día y volver con nuestros hijos, pero trabajamos sin apoyo de nadie, abandonados por las autoridades", afirma.

Gremio indica que mueren 3 mototaxistas por semana debido a extorsiones. Foto: Francisco Erazo / La República

Gremio denuncia extorsiones a mototaxistas

Mario Arce asegura que a las asociaciones de mototaxistas se les exige un pago inicial de hasta S/20.000 por 100 vehículos, además de cuotas quincenales que oscilan entre S/1.500 y S/2.500 por zona. "Se comunican por teléfono, usan cuentas bancarias y Yape. Todo esto ocurre con total impunidad, pese a que las llamadas podrían ser geolocalizadas”, advierte.

Arce y los demás conductores coinciden en algo: la falta de respuesta del comando policial y de la municipalidad deja al gremio vulnerable frente a estas bandas criminales.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.