Sociedad

Niña se salva de secuestro tras defenderse de su agresor en San Juan de Lurigancho: sujeto salió huyendo

En una rápida reacción, la menor mordió la mano del señalado y logró evitar su posible secuestro. Según se aprecia en las cámaras de seguridad, el sujeto la esperaba en una esquina mientras ella realizaba algunas compras.

Composición LR | ATV

Una menor de 11 años logró impedir su propio secuestro tras defenderse de su agresor. La niña se encontraba realizando compras en una de las tiendas aledañas a su hogar en San Juan de Lurigancho cuando, justo al abrir la reja de la calle, un sujeto, quien ya se encontraba a la espera, la abordó y le cubrió el rostro. Sin embargo, este no contaba con que ella se defendería.

La pequeña, en el impulso del momento, terminó mordiendo la mano de su agresor y logró liberarse. Esto causó que el señalado huya por una de las calles cercanas, mientras las cámaras de seguridad en la calle captaban el hecho. En las imágenes, que ayudarán a la investigación, se lo puede ver vestido con una gorra marrón y un buzo color negro.

Niña se salva de secuestro, pero familiares temen represalias

A pesar de encontrarse aliviados por el impedimento de un posible secuestro, familiares se negaron a declarar al respecto debido a que temen represalias en su contra y la de sus otros hijos. Según reportaron vecinos de la zona a ATV Noticias, este sujeto ya es conocido por aparentemente atentar contra la seguridad del lugar. Señalaron que, en ocasiones previas, habría tratado de arrebatar celulares a los transeúntes, entre ellos, otra menor de edad.

El caso se encuentra en investigación con apoyo de las cámaras del distrito. Además, la comisaría del área ha pedido el apoyo de la comunidad para recabar información al respecto. Del mismo modo, se espera que este individuo sea capturado lo antes posible, ya que existe el riesgo de que otra menor pueda resultar afectada.

PUEDES VER: Peruana desaparecida y hallada en Colombia tras casi un mes se reencuentra con su familia: habría sido secuestrada

lr.pe

