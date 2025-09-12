HOYSuscripcion LR Focus

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Policía encontró más de 20 cartas amenazantes en poder de delincuentes. Entre los detenidos hay dos adolescentes.

Detenidos serían una facción de la banda criminal La Jauría. Foto: PNP.
Detenidos serían una facción de la banda criminal La Jauría. Foto: PNP.

Agentes de la Policía Nacional lograron capturar a seis integrantes de una facción de la banda delincuencial La Jauría, quienes son acusados de extorsionar a amas de casa y empresarios de los diferentes distritos de Trujillo. Entre los detenidos, se encuentran dos menores de edad.

Según información policial, la intervención ocurrió la noche del 11 de septiembre en el sector Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza, luego de que los extorsionadores arrojaron un artículo explosivo prendido contra una vivienda.

"Luego de un hecho extorsivo con la utilización de un artefacto explosivo que detonó en un domicilio, inmediatamente un patrullero interceptó un automóvil que se estaba dando a la fuga, en cuyo interior se encontraba una persona adulta junto a dos menores", dijo el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad.

Sujetos detenidos por la PNP

Los detenidos fueron identificados como Walter Ángel Delgado Abanto y dos adolescentes de 16 y 17 años. Además, también se detuvo a Junior Steven Muñoz Llanos, Ernesto Ever Llanos Méndez y Elvia Francisco Llanos Méndez.

La autoridad policial informó que en el interior del vehículo encontraron más de 20 cartas extorsivas dirigidas a comerciantes de los distritos de La Esperanza y El Porvenir. También intervinieron artefactos explosivos, teléfonos celulares y chips.

