Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Sociedad

Mototaxistas anuncian paro en Lima este 24 octubre por ola de crímenes: "Si no hacemos nada nosotros, ¿quién lo hará?"

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú exigen medidas en contra de la delincuencia y criminalidad. Asimismo, convocaron a otros gremios y colectivos a sumarse a la movilización.

Confederación Nacional de Mototaxistas de Transportistas instan a las autoridades municipales implementar medidas en contra de la inseguridad ciudadana. Dicho gremio convoca al paro y protesta para este 24 de octubre.
Confederación Nacional de Mototaxistas de Transportistas instan a las autoridades municipales implementar medidas en contra de la inseguridad ciudadana. Dicho gremio convoca al paro y protesta para este 24 de octubre. | Foto: composición LR | Andina

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú anunció que realizará un paro y protesta en Lima el próximo 24 de octubre para exigir acciones concretas contra la delincuencia y criminalidad que afecta el país. El presidente del gremio, Mario Arce, informó que ya coordina las rutas de la manifestación y señaló que con dicha medida busca visibilizar la situación de inseguridad que atraviesan los trabajadores del sector.

"Me da mucho sentimiento ver la situación grave de inseguridad. Hoy compartimos un video donde delincuentes amenazan a los compañeros para extorsionarlos. Han acribillado a un mototaxista en Puente Piedra y a otro en Villa El Salvador. Si no hacemos nada nosotros, ¿quién lo hará? Para este 24 de octubre convocamos a todo Lima y a los licenciados de las Fuerzas Armadas que son motocarristas para realizar una movilización gigantesca", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, indicó que la convocatoria está abierta a otros gremios y colectivos que se deseen sumar, con el fin de que la protesta tenga un impacto masivo. "Si hay otros que se quieren plegar, bienvenidos. Hemos conversado con Martín Valeriano, quien planteaba una marcha para fin de mes, pero le dije que necesitábamos más tiempo para una gran convocatoria y concientizar a todas las bases", expuso.

PUEDES VER: Mototaxistas de Puente Piedran dejan de trabajar tras meses de extorsiones, pese a pagos de hasta S/15.000 en cupos

lr.pe

Mototaxista saldrán a protestar este 24 de octubre contra la inseguridad

El titular del gremio de mototaxistas, Mario Arce, se pronunció sobre las movilizaciones anteriores y la crisis de inseguridad ciudadana que se registra en el país. Además, informó que la manifestación, planificada para el 24 de octubre, cuenta con el respaldo de líderes sociales con más de 30 años de experiencia y vocación de servicio.

"En las primeras movilizaciones hubo cierto desorden con dirigentes informales, pero ahora estamos convocando líderes sociales reconocidos, con trayectoria. La inseguridad es producto del desorden, de la informalidad y del caos de los mototaxistas informales, que se apoderan de los mejores paraderos. Las mafias han evolucionado y la informalidad se ha desbordado", indicó.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones de las autoridades municipales frente a la delincuencia y la informalidad. "No podemos seguir soportando esta grave situación de inseguridad. Los alcaldes de los diferentes distritos no hacen nada por controlar esta situación. En San Juan de Lurigancho se reportan, por lo menos, tres muertos a la semana. Con las protestas nos la jugamos. Los dirigentes salimos a protestar, nos la jugamos", dijo.

PUEDES VER: Mototaxistas protestan en San Juan de Lurigancho: los 8 acuerdos tras denunciar extorsión y sicariato

lr.pe

Mototaxistas buscan el diálogo con la Comisión de Transportes

La Confederación Nacional de Mototaxistas de Transportes y Comunicaciones informó que este viernes 12 de setiembre de 2025 se reunirá con la Comisión de Transportes y Comunicaciones para solicitar la modificación de una ley a favor de la informalidad. "Se busca el cambio de la ley que han aprobado a fines del 2023 con graves errores. Nos quitan nuestros derechos y quieren beneficiar con facilidad al sector informal. Es una situación terrible", reclamó Arce.

El titular del gremio también precisó que buscan sancionar por abuso de autoridad a los "malos alcaldes" que no cumplen con sus funciones, permiten la informalidad y no luchan contra la inseguridad ciudadana.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

