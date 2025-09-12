HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionadores exigen cupo a emprendedoras de Carabayllo y amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con el pago

Las emprendedoras temen por la seguridad de sus hijos, ya que los extorsionadores han amenazado con secuestrarlos si no cumplen con los pagos exigidos.

Los extorsionadores amenazaron con secuestrar a los hijos de emprendedoras de la Galería Plaza 21 si no pagaban los montos exigidos.
Los extorsionadores amenazaron con secuestrar a los hijos de emprendedoras de la Galería Plaza 21 si no pagaban los montos exigidos. | Foto: Composición LR/ YouTube de Latina

Los Injertos de Puente Piedra extorsionan a nueve emprendedoras de la Galería Plaza 21, en Carabayllo, a quienes exigen el pago de entre S/ 5.000 y S/ 10.000 por concepto de cupos, a través de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, no se trata solo de una amenaza económica: también les advirtieron que, de no cumplir con el pago, secuestrarían a sus hijos. Una de las afectadas declaró a Latina: “Nos indican que van a atentar contra nuestros hijos e incluso nos mandan el nombre de nuestros esposos. No podemos estar tranquilas”.

Debido al temor, las emprendedoras mantienen sus negocios cerrados y han instalado cámaras de videovigilancia en las entradas. Otra de ellas expresó su indignación frente a los delincuentes y afirmó que estos siempre quieren “todo fácil”. “Quieren que nosotras trabajemos y les demos todo a ellos”, declaró.

Dueño de botica defiende su negocio a escobazos de delincuentes armados y le rompen la cabeza en SMP

Extorsionadores mantienen vigilados negocios de la Galería Plaza 21

En un video enviado a las trabajadoras, se observa que los extorsionadores graban los exteriores de la galería Plaza 21 y afirman que el lugar está bajo vigilancia. Las emprendedoras acudieron a la comisaría de San Pedro para denunciar el caso, pero señalaron que la Policía les respondió que no eran “especiales” como para asignarles un patrullero exclusivamente.

Tras lo ocurrido, las emprendedoras exigieron mayor seguridad, un patrullaje constante en la zona y la instalación de una caseta policial que las proteja ante cualquier ataque o acto delictivo.

