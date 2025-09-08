Rivaldo Duran es pasante del Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, Hangzhou, China. | Foto: composición LR/IA

Rivaldo Duran es pasante del Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, Hangzhou, China. | Foto: composición LR/IA

Rivaldo Duran, procedente de Huánuco, egresó de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y fue seleccionado para un proyecto internacional de investigación espacial en China. Su objetivo es elaborar nuevos combustibles que hagan viables las misiones espaciales hasta el planeta Marte.

Antes de llegar al gigante asiático, Duran participó en congresos y proyectos de investigación científica a nivel internacional. Por ejemplo, estuvo en México, España, Italia y Rusia. Asimismo, aspira a regresar al Perú para impulsar a las nuevas generaciones de científicos e ingenieros del país. De hecho, actualmente cuenta con la Fundación Espacial Intinauta para acercar la ciencia a los jóvenes peruanos.

La misión de Rivaldo Duran en el proyecto de investigación espacial en China

En la Universidad de Westlake, ubicada en Hangzhou, Rivaldo Duran fue seleccionado para el Programa de Pasantías de Verano 2025. En el laboratorio de multifísica de la casa de estudios china, forma parte de un equipo que investiga nuevos combustibles compuestos, los cuales puedan impulsar cohetes en misiones espaciales que lleguen a la Luna y a Marte.

¿Quién es la inspiración de Rivaldo Duran?

Rivaldo Duran quiere emular el aporte que tuvo el ingeniero peruano Pedro Paulet, pionero de la carrera espacial. Por este motivo, el egresado de San Marcos busca regresar al Perú en un futuro para compartir su experiencia a nivel internacional y apoyar en el desarrollo de la tecnología espacial en el país.

"Tengo un equipo humano de casi 50 personas que hemos podido trabajar hasta ahora y está avanzando muy bien. Esto se suma a la gran labor que se hace en la UNI, San Marcos, la Católica y otras organizaciones", contó Duran en una entrevista para La República sobre la Fundación Espacial Intinauta.

Rivaldo Duran, desde Huánuco hasta China

El egresado de la UNMSM Rivaldo Duran nació en Panao, en un pueblo de la provincia de Pachitea, en Huánuco. Forma parte de la primera generación de su familia en alcanzar la educación universitaria, junto a sus hermanas. Según sus propias palabras, fue un estudiante rebelde, pero siempre estuvo interesado en las matemáticas. Así, tras acabar la secundaria, vino a Lima para postular a San Marcos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.