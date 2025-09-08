HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Ingeniero de la San Marcos busca fabricar nuevos combustibles en China que impulsen cohetes hasta la Luna y Marte

En Hangzhou, China, Rivaldo Duran participa en un proyecto internacional de investigación y trabaja en un laboratorio de multifísica para viajes aeroespaciales.

Rivaldo Duran es pasante del Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, Hangzhou, China.
Rivaldo Duran es pasante del Programa de Pasantías de Verano 2025 en la Universidad de Westlake, Hangzhou, China. | Foto: composición LR/IA

Rivaldo Duran, procedente de Huánuco, egresó de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y fue seleccionado para un proyecto internacional de investigación espacial en China. Su objetivo es elaborar nuevos combustibles que hagan viables las misiones espaciales hasta el planeta Marte.

Antes de llegar al gigante asiático, Duran participó en congresos y proyectos de investigación científica a nivel internacional. Por ejemplo, estuvo en México, España, Italia y Rusia. Asimismo, aspira a regresar al Perú para impulsar a las nuevas generaciones de científicos e ingenieros del país. De hecho, actualmente cuenta con la Fundación Espacial Intinauta para acercar la ciencia a los jóvenes peruanos.

PUEDES VER: Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

lr.pe

La misión de Rivaldo Duran en el proyecto de investigación espacial en China

En la Universidad de Westlake, ubicada en Hangzhou, Rivaldo Duran fue seleccionado para el Programa de Pasantías de Verano 2025. En el laboratorio de multifísica de la casa de estudios china, forma parte de un equipo que investiga nuevos combustibles compuestos, los cuales puedan impulsar cohetes en misiones espaciales que lleguen a la Luna y a Marte.

PUEDES VER: ¿Vichama y Caral están conectados? Conoce los secretos de la joya prehispánica de 3.800 años y su vínculo con la ciudad más antigua de América

lr.pe

¿Quién es la inspiración de Rivaldo Duran?

Rivaldo Duran quiere emular el aporte que tuvo el ingeniero peruano Pedro Paulet, pionero de la carrera espacial. Por este motivo, el egresado de San Marcos busca regresar al Perú en un futuro para compartir su experiencia a nivel internacional y apoyar en el desarrollo de la tecnología espacial en el país.

"Tengo un equipo humano de casi 50 personas que hemos podido trabajar hasta ahora y está avanzando muy bien. Esto se suma a la gran labor que se hace en la UNI, San Marcos, la Católica y otras organizaciones", contó Duran en una entrevista para La República sobre la Fundación Espacial Intinauta.

PUEDES VER: Psicólogo de la UNMSM revela el significado de caminar con las manos en la espalda: "Es muy amplio"

lr.pe

Rivaldo Duran, desde Huánuco hasta China

El egresado de la UNMSM Rivaldo Duran nació en Panao, en un pueblo de la provincia de Pachitea, en Huánuco. Forma parte de la primera generación de su familia en alcanzar la educación universitaria, junto a sus hermanas. Según sus propias palabras, fue un estudiante rebelde, pero siempre estuvo interesado en las matemáticas. Así, tras acabar la secundaria, vino a Lima para postular a San Marcos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Joven peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

Joven peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

LEER MÁS
¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de 300 kg enfrenta una obesidad mórbida que pone en riesgo su vida en SJL: "Nos dijeron que pensemos lo peor"

Joven de 300 kg enfrenta una obesidad mórbida que pone en riesgo su vida en SJL: "Nos dijeron que pensemos lo peor"

LEER MÁS
Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota