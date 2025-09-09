Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Madre exige justicia y el esclarecimiento del hecho. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Créditos: Sergio Verde / La República.

Madre exige justicia y el esclarecimiento del hecho. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Créditos: Sergio Verde / La República.

¡Lamentable! Un joven trabajador de limpieza pública del distrito de Víctor Larco, en Trujillo, fue asesinado por desconocidos luego de haber sido reportado como desaparecido por su familia. Según denunciaron sus allegados, los delincuentes no solo le quitaron la vida, sino que horas después exigieron el pago de S/ 20.000 para entregar el cuerpo.

El caso ha causado conmoción en la comunidad, debido a la violencia del crimen y a la frialdad con la que los asesinos actúan.

Desapareció tras salir del trabajo

La víctima, identificada como Luis Anticona Gutiérrez, de 23 años, desapareció el último fin de semana luego de culminar su jornada laboral. Según relató su madre, Mayra Gutiérrez, el joven salió el sábado por la noche con dirección a su vivienda, pero nunca llegó.

“Me dijo que iba a tomar un taxi para venir a casa. Desde ese momento no supe más de él”, contó la madre entre lágrimas.

Delincuentes grabaron el crimen

Horas después, la familia recibió un impactante video en el que se ve cómo Anticona es asesinado. En las imágenes, el joven aparece con su pantalón de trabajo y sin polo, siendo ejecutado de un disparo en la frente. La grabación fue enviada directamente a su madre, como parte de un intento de extorsión.

Puedes ver: Gestión de César Acuña compró 100 camionetas para la PNP presuntamente sobrevaloradas en medio de crisis por inseguridad

Piden dinero para entregar el cuerpo

Tras difundir el video del crimen, los responsables comenzaron a exigir el pago de S/ 20.000 a cambio de devolver el cuerpo de la víctima. La familia, de escasos recursos, asegura no contar con el dinero solicitado. “Yo solo quiero recuperar el cuerpo de mi hijo para poder velarlo y darle cristiana sepultura”, expresó la madre.

Policía investiga el caso

Fuentes policiales informaron que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los autores del crimen y determinar el móvil del asesinato. La familia espera que se haga justicia y que los responsables sean capturados lo antes posible.

Encuentran cuerpo descuartizado y calcinado

Horas después, agentes de la Policía encontraron un cuerpo calcinado y descuartizado en un descampado que sería del joven trabajador de limpieza pública. Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para conocer la identidad del cadáver.