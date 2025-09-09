HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Luis Anticona, de 23 años, desapareció tras salir de su trabajo en Víctor Larco. Delincuentes grabaron su ejecución y exigen dinero a su madre para entregar el cadáver. Horas después, apareció un cuerpo calcinado y descuartizado que, se presume, sea del joven.


Madre exige justicia y el esclarecimiento del hecho.
Madre exige justicia y el esclarecimiento del hecho. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Créditos: Sergio Verde / La República.

¡Lamentable! Un joven trabajador de limpieza pública del distrito de Víctor Larco, en Trujillo, fue asesinado por desconocidos luego de haber sido reportado como desaparecido por su familia. Según denunciaron sus allegados, los delincuentes no solo le quitaron la vida, sino que horas después exigieron el pago de S/ 20.000 para entregar el cuerpo.

El caso ha causado conmoción en la comunidad, debido a la violencia del crimen y a la frialdad con la que los asesinos actúan.

Puedes ver: Temor en colegio de La Libertad: padres alertan posible colapso de aulas por falta de mantenimiento

lr.pe

Desapareció tras salir del trabajo

La víctima, identificada como Luis Anticona Gutiérrez, de 23 años, desapareció el último fin de semana luego de culminar su jornada laboral. Según relató su madre, Mayra Gutiérrez, el joven salió el sábado por la noche con dirección a su vivienda, pero nunca llegó.

“Me dijo que iba a tomar un taxi para venir a casa. Desde ese momento no supe más de él”, contó la madre entre lágrimas.

Delincuentes grabaron el crimen

Horas después, la familia recibió un impactante video en el que se ve cómo Anticona es asesinado. En las imágenes, el joven aparece con su pantalón de trabajo y sin polo, siendo ejecutado de un disparo en la frente. La grabación fue enviada directamente a su madre, como parte de un intento de extorsión.

Puedes ver: Gestión de César Acuña compró 100 camionetas para la PNP presuntamente sobrevaloradas en medio de crisis por inseguridad

lr.pe

Piden dinero para entregar el cuerpo

Tras difundir el video del crimen, los responsables comenzaron a exigir el pago de S/ 20.000 a cambio de devolver el cuerpo de la víctima. La familia, de escasos recursos, asegura no contar con el dinero solicitado. “Yo solo quiero recuperar el cuerpo de mi hijo para poder velarlo y darle cristiana sepultura”, expresó la madre.

Policía investiga el caso

Fuentes policiales informaron que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los autores del crimen y determinar el móvil del asesinato. La familia espera que se haga justicia y que los responsables sean capturados lo antes posible.

Encuentran cuerpo descuartizado y calcinado

Horas después, agentes de la Policía encontraron un cuerpo calcinado y descuartizado en un descampado que sería del joven trabajador de limpieza pública. Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para conocer la identidad del cadáver.

Notas relacionadas
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Temor en colegio de La Libertad: padres alertan posible colapso de aulas por falta de mantenimiento

Temor en colegio de La Libertad: padres alertan posible colapso de aulas por falta de mantenimiento

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Sociedad

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Así será el nuevo megaproyecto vial que reducirá el tiempo de viaje de los peruanos de esta región: inversión asciende a US$866 millones

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota