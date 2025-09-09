Siete homicidios en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Lima, La Libertad, Lambayeque y VRAEM. | Fuente: Maribel Mendo y Mabel Alva / La República. | Créditos: composición LR /Carlos Félix.

Siete muertes más registra el país en las últimas horas. En Lima, La Libertad y Lambayeque, sicarios acabaron con la vida de sus víctimas sin reparos y en plena vía pública. Lamentablemente, la ola de violencia continúa escalando y se ve reflejado en el hallazgo de un cuerpo cercenado en San Juan de Miraflores o en el asesinato de un joven trabajador que fue grabado y enviado a sus deudos para extorsionarlos a cambio de su cuerpo.

Con estas muertes, la cifra de homicidios asciende a 5.208 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Macabro hallazgo: cuerpo cercenado es encontrado en SJM

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado dentro de costales de rafia y maleta en un descampado, a pocos metros del club metropolitano Huayna Cápac, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Los restos han sido llevados a la morgue de Lima para poder realizar las pesquisas e identificar al occiso.

Asesinan a quemarropa a dos personas en Independencia

Un obrero de construcción civil, que festejaba por su reciente contrato laboral, fue asesinado por un sicario que le disparó más de diez veces a quemarropa. La víctima fue identificada como Sergio Téllez, quien se encontraba en la losa deportiva Villa Los Jardines en Independencia cuando un sujeto se acercó a él caminando y le propinó varios impactos de bala.

Lamentablemente, su vecino Víctor Sosa Palomino, que se había acercado a saludarlo, también recibió los disparos. Aunque personal de serenazgo lo trasladó hasta la clínica más cercana, los médicos solo certificaron su muerte.

Ancón: sicarios en moto acribillan a hombre frente a cementerio municipal

La tarde de este martes 9 de setiembre, un hombre aún no identificado fue acribillado frente al Cementerio Municipal de Ancón, en Lima. De acuerdo a los testigos, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en 15 ocasiones.

Personal policial se movilizó a la zona para iniciar con la recolección de evidencias, mientras que la población inició un pedido enfático de seguridad ciudadana.

La Libertad: asesinan a trabajador de limpieza pública y extorsionan a familia para entregar su cuerpo

La Libertad continúa siendo escenario de crímenes atroces. Esta vez, un joven trabajador de 23 años fue asesinado a sangre fría el último fin de semana. Este hecho se tornó aún más macabro cuando la madre de la víctima recibió un video donde se observa su ejecución junto a una extorsión por 20.000 soles a cambio de entregar su cuerpo.

La víctima fue identificada como Luis Anticona Gutiérrez, quien trabajaba en la limpieza pública de la Municipalidad de Víctor Larco, en Trujillo. Su madre narró que tuvo contacto con su hijo por última vez cuando este le indicó que se dirigía a tomar un taxi para regresar a su vivienda. Lo próximo que supo fue que había sido ultimado de un disparo en la cabeza.

Ahora la mujer no solo debe enfrentar el dolor de perder a un ser querido, sino también a la incertidumbre, pues no sabe de dónde conseguir el dinero para pagar a los delincuentes y teme no poder dar cristiana sepultura a su hijo. Por el momento, la Policía aún investiga las causas del asesinato.

Lambayeque: asesinan a reciclador a pocos metros de base de Serenazgo

La población de Lambayeque se encuentra conmocionada tras el asesinato de un reciclador, de aproximadamente 50 años, en el distrito José Leonardo Ortiz, a tan solo una cuadra de la base de Serenazgo.

Cerca de las 2:30 a.m. los vecinos despertaron alertados por un disparo. En plena vía pública un reciclador de nacionalidad extranjera, conocido como 'Cara quemada', fue asesinado de un disparo en el pecho, lo que causó su muerte de inmediato. Los vecinos manifiestan haber visto una camioneta color negro huyendo del lugar.

Hasta la zona llegó el Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo y su internamiento en la morgue como NN. De esta manera, también se inició la investigación del hecho, pues presumen que su muerte tiene relación con un robo sucedido minutos previos.

Hallan cuerpo sin vida, atado de pies y manos y con un disparo en la cabeza en el VRAEM

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado a orillas del río Apurímac, en el centro poblado Quisto Valle, en el VRAEM. El cadáver se encontraba atado de pies y manos y presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Hasta el lugar se hizo presente personal policial, quienes presumen que el occiso sea el propietario de un centro campestre en Mantaro. Aún el hecho se encuentra en investigación para conocer el posible móvil.