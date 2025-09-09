La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada lograron la detención preliminar de 24 miembros de la organización criminal Desa II tras un megaoperativo simultáneo realizado la madrugada del 9 de septiembre en Lima, Arequipa y Tumbes, con el objetivo de capturar a su cabecilla, alias 'Jhorman'. Esta banda se dedicaba a la extorsión y sicariato contra dirigentes de empresas de transporte, empresarios y comerciantes en Lima Norte.

El operativo contó con la participación de 600 efectivos, quienes allanaron 32 inmuebles, incluyendo un pabellón del penal de Huacho. Según las investigaciones, esta red ilícita estaba vinculada al ‘Tren de Aragua’. En febrero de 2025, la DIVISE, en coordinación con DIVICC–DIRINCRI, desarticuló la organización criminal los Desa I. Sin embargo, los grupos se reorganizaron, dando origen a la organización criminal Desa II – Occidentales, provista de granadas de guerra, cartuchos de dinamita, armas de fuego y teléfonos celulares, y con estructuras para desviar dinero de sus actividades ilícitas al extranjero.

Desa II estaría detrás de al menos cinco asesinatos de choferes y cobradores

Según las pesquisas fiscales, la organización criminal se habría infiltrado en grupos de WhatsApp de las empresas afectadas para exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios o semanales de dinero. En caso de no cumplir con estas exigencias, se concretaban las extorsiones, que también incluían atentados contra conductores y unidades móviles. Hasta el momento, se registrarían al menos cinco fallecidos a causa de estos actos ilícitos.

La DIVISE, en coordinación con la DIVICC, logró recopilar indicios y evidencias que señalan a la organización Desa II – Orientales como responsable directa de la extorsión a diversas empresas de transporte público, entre ellas ETNOLSA, ETMOSA, AQUARIUS, Expreso Internacional, Mandarino, Vía Uno, TransLima, Nor Lima, WayBus y Palomino.

Además, se les atribuye la autoría de asesinatos de choferes, cobradores y colectiveros, así como ataques contra empresarios, clínicas, comercios y otros establecimientos, utilizando un sistema de recaudación basado en asesinatos y el envío de mensajes o videos de impacto psicológico para intimidar a las víctimas.

Bloquean 20 millones de soles en red de lavado de activos

La organización criminal también contaría con un brazo delictivo dedicado al lavado de activos, evidenciado en el uso de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros para ocultar el dinero ilícito. Según las investigaciones, estos fondos habrían salido hacia Venezuela y Colombia, para luego retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada.

Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias vinculadas a empresas de fachada, bloqueando el movimiento de aproximadamente 20 millones de soles provenientes de las actividades ilícitas.

La trazabilidad del dinero permitió determinar que los fondos salían hacia Ecuador y Colombia, con destino final en Venezuela, para luego retornar al Perú mediante el sistema financiero formal. Estos recursos eran utilizados para comprar activos, casas, vehículos y pagar sueldos a los integrantes de la organización, conformando un sofisticado sistema de desvío diseñado para evadir el rastreo de la Policía.

Capturan a cabecilla y otros integrantes de organización criminal Desa II

Las investigaciones permitieron la captura de 24 miembros de la organización criminal Desa II, entre ellos su cabecilla, Jhorman Alexis Barrios Martínez (25). La operación, realizada en tres departamentos del país y ocho distritos de Lima, contó con 1.050 efectivos y 120 vehículos, y desarticuló una banda dedicada a extorsión, sicariato y lavado de activos.

Su trayectoria evidencia un historial violento. El 26 de diciembre de 2022, participó en un tiroteo en San Martín de Porres que dejó muertos a sus compatriotas Noé Samuel Vásquez (24) y Jhoneyberth Anival Salcedo Planes (24). El ataque ocurrió en la cuadra 25 de la avenida Dominicos con calle A. Henry, y los agresores portaban armas de fuego con mirillas láser. Jhorman resultó herido y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia. Este hecho demuestra su temprana participación en violencia organizada, antecedente que años más tarde lo posicionaría como cabecilla de Desa II, responsable de aterrorizar a transportistas, empresarios y comerciantes en Lima.

Además de Jhorman, fueron detenidos otros miembros de la banda, con roles identificados: