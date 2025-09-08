HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

Los conductores de la empresa 'Nueva América' informaron que les cobran S/12 diarios para cubrir los cupos de extorsión. Expresaron su preocupación ante la inseguridad ciudadana.

Más de 160 conductores de la empresa de transporte Nueva América paralizaron sus labores tras muerte de chofer en San Juan de Miraflores.
Más de 160 conductores de la empresa de transporte Nueva América paralizaron sus labores tras muerte de chofer en San Juan de Miraflores. | Foto: composición LR | Kevinn García LR

Un conductor de la empresa de transporte Nueva América fue asesinado a balazos este lunes 8 de setiembre en el distrito de San Juan de Miraflores. El crimen ocurrió al inicio de su ruta mientras llevaba pasajeros. Según la información preliminar, sujetos que se hicieron pasar por pasajeros irrumpieron en el vehículo y dispararon contra él. Tras el ataque, los choferes de la misma compañía denunciaron que son víctimas de extorsión desde hace dos años.

Uno de los compañeros de la víctima, identificada como Arturo Ramón Ramos (55), lamentó la muerte del ciudadano. "Era un buen compañero, un buen conductor y todos los vamos a extrañar por su partida. Acá tenía como 4 años trabajando. Venimos siendo extorsionados desde hace 2 años. Tenemos temor por nuestras vidas, por eso no vamos a salir a trabajar", declaró en diálogo con La República.

Otro trabajador hizo un llamado directo a las autoridades debido al incremento de la inseguridad ciudadana. "Hacemos un llamado al Ministerio del Interior. El conductor tenía más de 6 años laborando. Él ha dejado a familia e hijos a quienes mantener. Nosotros estamos muy preocupados por la situación. No solo ocurre en esta empresa, también en otras. Necesitamos el apoyo tanto del Ministerio del Interior como de la Policía. ¿Cuántos muertos más queremos? Nos están matando", manifestó.

PUEDES VER: 18.385 denuncias de extorsión en los últimos ocho meses

lr.pe

Extorsionan a empresa Nueva América

Los conductores denunciaron que la empresa Nueva América les exige el pago diario de S/12 para cubrir los cupos de extorsión que imponen as organizaciones criminales. "La empresa tiene conocimiento de los montos de extorsión. Nosotros cumplimos con los pagos desde hace mucho tiempo, pero a pesar de eso nos siguen matando", señaló un chofer.

Asimismo, cuestionaron la falta de comunicación con los directivos frente a los crímenes y atentados registrados contra la compañía, además la ola de delincuencia que atraviesa el país. "No tenemos una reunión concreta con los gerentes, más que todo con el señor Aguilar. Esperemos que se comuniquen por solidaridad y un tema de seguridad", reclamó un ciudadano.

Cabe señalar que, la línea Nueva América ya fue blanco de ataques previos. En noviembre de 2024, delincuentes balearon una de sus unidades en Pamplona Alta y dejaron herido al chofer. En esa ocasión, se conoció que la empresa pagaba cupo a una red criminal de la zona norte de Lima; sin embargo, otra banda de la zona sur también empezó a exigir pagos.

Los choferes aseguran que el dinero que ellos entregan no garantiza su seguridad. “Hace poco me amenazaron en plena avenida Universitaria. Me dijeron que le avisara a mis jefes que se pongan de acuerdo. Yo lo reporté al gerente, pero me respondió que hacía meses que no pagaban porque no tenían a qué cuenta depositar”, narró un conductor, quien decidió mantener su identidad bajo reserva.

A esta situación se suman otras irregularidades: los trabajadores señalan que no tienen seguro ni contrato formal, deben aportar S/10 adicionales como fondo para papeletas o accidentes y, si reclaman, son despedidos.

PUEDES VER: Siguen a chofer y cobrador en Carabayllo y los matan por cupo de S/5: denuncian extorsiones desde 2023

lr.pe

Paralización de choferes de 'Nueva América'

Más de 160 conductores de la empresa de transporte público Nueva América paralizaron indefinidamente sus labores luego del asesinato de Alfredo Ramón Ramos, de 55 años, que ocurrió en San Juan de Miraflores.

Los conductores exigen garantías para retomar sus labores y responsabilizan a las autoridades por la falta de respuesta frente a la ola de crímenes contra transportistas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

LEER MÁS
Bus de transporte público Nueva América choca contra postes en av. San Juan en SJM: accidente dejó un herido

Bus de transporte público Nueva América choca contra postes en av. San Juan en SJM: accidente dejó un herido

LEER MÁS
Empresa El Rápido presenta 50 nuevos buses para atender a 300.000 personas del norte y sur de Lima

Empresa El Rápido presenta 50 nuevos buses para atender a 300.000 personas del norte y sur de Lima

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra barbería en La Molina: cámaras graban el hecho

Conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra barbería en La Molina: cámaras graban el hecho

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Conductores de buses Etupsa 73 se reunirán con sus extorsionadores tras constantes amenazas en VMT: flota está paralizada

Conductores de buses Etupsa 73 se reunirán con sus extorsionadores tras constantes amenazas en VMT: flota está paralizada

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota