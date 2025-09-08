Más de 160 conductores de la empresa de transporte Nueva América paralizaron sus labores tras muerte de chofer en San Juan de Miraflores. | Foto: composición LR | Kevinn García LR

Más de 160 conductores de la empresa de transporte Nueva América paralizaron sus labores tras muerte de chofer en San Juan de Miraflores. | Foto: composición LR | Kevinn García LR

Un conductor de la empresa de transporte Nueva América fue asesinado a balazos este lunes 8 de setiembre en el distrito de San Juan de Miraflores. El crimen ocurrió al inicio de su ruta mientras llevaba pasajeros. Según la información preliminar, sujetos que se hicieron pasar por pasajeros irrumpieron en el vehículo y dispararon contra él. Tras el ataque, los choferes de la misma compañía denunciaron que son víctimas de extorsión desde hace dos años.

Uno de los compañeros de la víctima, identificada como Arturo Ramón Ramos (55), lamentó la muerte del ciudadano. "Era un buen compañero, un buen conductor y todos los vamos a extrañar por su partida. Acá tenía como 4 años trabajando. Venimos siendo extorsionados desde hace 2 años. Tenemos temor por nuestras vidas, por eso no vamos a salir a trabajar", declaró en diálogo con La República.

Otro trabajador hizo un llamado directo a las autoridades debido al incremento de la inseguridad ciudadana. "Hacemos un llamado al Ministerio del Interior. El conductor tenía más de 6 años laborando. Él ha dejado a familia e hijos a quienes mantener. Nosotros estamos muy preocupados por la situación. No solo ocurre en esta empresa, también en otras. Necesitamos el apoyo tanto del Ministerio del Interior como de la Policía. ¿Cuántos muertos más queremos? Nos están matando", manifestó.

Extorsionan a empresa Nueva América

Los conductores denunciaron que la empresa Nueva América les exige el pago diario de S/12 para cubrir los cupos de extorsión que imponen as organizaciones criminales. "La empresa tiene conocimiento de los montos de extorsión. Nosotros cumplimos con los pagos desde hace mucho tiempo, pero a pesar de eso nos siguen matando", señaló un chofer.

Asimismo, cuestionaron la falta de comunicación con los directivos frente a los crímenes y atentados registrados contra la compañía, además la ola de delincuencia que atraviesa el país. "No tenemos una reunión concreta con los gerentes, más que todo con el señor Aguilar. Esperemos que se comuniquen por solidaridad y un tema de seguridad", reclamó un ciudadano.

Cabe señalar que, la línea Nueva América ya fue blanco de ataques previos. En noviembre de 2024, delincuentes balearon una de sus unidades en Pamplona Alta y dejaron herido al chofer. En esa ocasión, se conoció que la empresa pagaba cupo a una red criminal de la zona norte de Lima; sin embargo, otra banda de la zona sur también empezó a exigir pagos.

Los choferes aseguran que el dinero que ellos entregan no garantiza su seguridad. “Hace poco me amenazaron en plena avenida Universitaria. Me dijeron que le avisara a mis jefes que se pongan de acuerdo. Yo lo reporté al gerente, pero me respondió que hacía meses que no pagaban porque no tenían a qué cuenta depositar”, narró un conductor, quien decidió mantener su identidad bajo reserva.

A esta situación se suman otras irregularidades: los trabajadores señalan que no tienen seguro ni contrato formal, deben aportar S/10 adicionales como fondo para papeletas o accidentes y, si reclaman, son despedidos.

Paralización de choferes de 'Nueva América'

Más de 160 conductores de la empresa de transporte público Nueva América paralizaron indefinidamente sus labores luego del asesinato de Alfredo Ramón Ramos, de 55 años, que ocurrió en San Juan de Miraflores.

Los conductores exigen garantías para retomar sus labores y responsabilizan a las autoridades por la falta de respuesta frente a la ola de crímenes contra transportistas.

