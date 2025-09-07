HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     
Sociedad

18.385 denuncias de extorsión en los últimos ocho meses

Este delito creció el 29.3% de enero a agosto. De 50 denuncias mensuales en el 2018 aumentó a más 1.000 en el presente año. Asimismo, 17 regiones denotan un mayor registro de casos en lo que va de este año con respecto al mismo periodo del año anterior.

Más de 18 mil denuncias de extorsión han sido registradas según el Sidpol.
Más de 18 mil denuncias de extorsión han sido registradas según el Sidpol.

La extorsión es hoy en día uno de los delitos de mayor afectación sobre la seguridad de los ciudadanos, de las empresas y del sector comercial, además de ser el de mayor crecimiento en los últimos años.

La noche del jueves un grupo criminal ligado a la minería ilegal hizo estallar en Trujillo una potente carga explosiva que afectó más de 30 viviendas y dejó 14 heridos. El atentado, al parecer, estuvo vinculado a un tema de extorsión. Este era el tercer ataque similar en la Ciudad de la Eterna Primavera.

Trujillo, se ha convertido en una advertencia para el país: el crecimiento de las bandas criminales y la debilidad institucional permiten la expansión de la violencia. Sin una acción estructural y preventiva, el fenómeno podría replicarse con mayor fuerza en otras ciudades del interior, señalan expertos en seguridad ciudadana.

El exministro del Interior, Rubén Vargas, considera que el crimen organizado ha demostrado gran capacidad de innovación, de amoldarse a los contextos y ante las respuestas institucionales. Además, la extorsión misma les ha dado la riqueza bastante para seguir expandiendo su control territorial, en un círculo vicioso que parece inderrotable.

PUEDES VER: Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

lr.pe

En Lima, La Libertad, Callao, Ica, Tumbes, Piura, Áncash y Lambayeque estas redes han ampliado sus mercados y actividades ilícitas. Ya no dependen solo del robo o el secuestro; la extorsión es hoy una de sus actividades principales.

Esta fuente de ingreso es cada vez más llamativa, dada su capacidad de   adaptación. La extorsión tiene menos riesgos, como el anonimato, y mantiene la posibilidad de controlar barrios y territorios, señala el exjefe antisecuestros, Jorge Mejía.

Las organizaciones dedicadas a este delito, a partir de la amenaza y el amedrentamiento, logran ejercer control en los territorios donde operan, señala.

De hecho, están siempre en búsqueda de ampliar su espacio de influencia. “Por eso consolidan una organización que les permite amenazar, realizar los cobros, hacer seguimiento de las víctimas y buscar nuevas formas de ampliar su control con riesgos ínfimos”, añade.

Las organizaciones criminales han encontrado nuevas formas de operar sin contacto directo a través de llamadas telefónicas, las redes sociales y el uso de internet.

La llamada telefónica es una de las más intimidantes, puesto que, para esta modalidad de extorsión, el victimario debe tener información previa sobre la víctima, la familia y sus actividades económicas, dice un agente de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia.

EXTORSIÓN EN NÚMEROS

En efecto, la extorsión, un delito que implica la obtención de dinero o beneficios mediante amenazas o coerción, atentados y incluso asesinatos, ha experimentado un preocupante incremento en el país durante los últimos ocho meses de este año.

Según el Sistema de Denuncias Policiales y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana las denuncias por extorsión registraron un aumento del 29.3% entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La cantidad de denuncias registradas por ese delito es de 18.385 frente a las 14.224 registradas el 2024 en el mismo período. Es decir, según el analista de datos, Juan Carbajal, hay un incremento de 4 mil casos.

En Lima Metropolitana y en el Callao, las denuncias registradas por extorsión se han incrementado en 56.6% y 48.1% con respecto al 2024 (de enero a agosto)

Este incremento se suma a una tendencia ascendente observada en los últimos años.

Y es que las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana se han incrementado de 50 denuncias mensuales a más de 1.000 denuncias mensuales en promedio, desde mediados del 2018 hasta agosto del 2025 respectivamente. Un incremento de unos 2.000%, manifiesta Carbajal.

PUEDES VER: Radiografía de la extorsión: delito creció de 10 denuncias diarias en el 2019 a 69 en el 2025, 700 % más

lr.pe

Explica que hasta mediados del 2024 se visibilizaba un descenso, pero de allí en adelante hay un incremento muy marcado y sin que aún se denote una reducción.

Cada 19 minutos se ha registrado, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional. Es decir, 75 denuncias diarias por ese delito se han registrado en promedio durante los primeros 243 días del 2025.

Asimismo, según el especialista, 17 regiones denotan un mayor registro de denuncias por extorsión en lo que va de este año con respecto al mismo periodo del año anterior.

“Las cifras proporcionadas por Sidpol-PNP que desde ya son altísimas y denotan un incremento notorio con respecto al año 2024, en cuanto a las denuncias registradas por extorsión, cabe precisar que tales cantidades son aún menores a los registros oficiales del Ministerio Público, sobre el cual en algunos días se tendrá a disposición la nueva actualización al cierre de agosto 2025”, asegura Juan Carbajal.

NADIE ESTÁ A SALVO

El impacto de la extorsión es muy importante, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie.

Las víctimas se ven obligadas a pagar sumas de dinero para evitar daños físicos, secuestros o incluso la muerte. Este fenómeno no solo genera pérdidas económicas, sino que también crea un ambiente de miedo e incertidumbre que afecta la calidad de vida y el desarrollo económico del país.

Las modalidades de extorsión son diversas. Una de las más comunes es la extorsión carcelaria, donde delincuentes operan desde centros penitenciarios utilizando teléfonos móviles para contactar a sus víctimas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para controlar el uso de dispositivos en las cárceles, esta práctica persiste y representa un desafío constante.

Otra modalidad es la extorsión directa, en la que los delincuentes se presentan personalmente ante la víctima para exigir el pago. Este tipo de extorsión suele estar asociado con grupos armados ilegales que ejercen control territorial y utilizan la intimidación para obtener recursos.

PUEDES VER: Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

lr.pe

En regiones como La Libertad, Lima, Ica, se ha evidenciado la presencia de grupos criminales, que han llevado a cabo ataques contra viviendas, transportistas y ciudadanos para imponer sus exigencias.

Las autoridades han implementado diversas estrategias para combatir este delito. Brigadas de la Policía Nacional ha intensificado sus operaciones, logrando la captura de numerosos extorsionistas y desmantelando redes criminales dedicadas a esta actividad. Sin embargo, la complejidad y adaptabilidad de las organizaciones delictivas requieren una constante actualización de las tácticas de las fuerzas de seguridad.

El Ministro del Interior, Carlos Malaver, ha expresado su preocupación por el impacto de la extorsión en el sector empresarial y en la economía nacional.

En el caso de Trujillo, el crimen ya alcanzó niveles alarmantes con el uso sistemático de explosivos.

Desde hace más de dos décadas en Trujillo las bandas de Los Pulpos, La Jauría, Los Compadres o Los Pepes controlan territorios y economías ilegales. Las amenazas son constantes, así como el uso de stickers y las cargas explosivas.

Notas relacionadas
Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

LEER MÁS
Extorsión en Perú aumenta 22.5%: más de 11.000 denuncias entre enero y mayo de 2025

Extorsión en Perú aumenta 22.5%: más de 11.000 denuncias entre enero y mayo de 2025

LEER MÁS
Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 7 heridos, entre ellos un menor de edad

LEER MÁS
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota