Sociedad

Bar Queirolo del Centro de Lima ahora es El Emblemático Q: cambio habría sido por decisión de Indecopi

El centenario Bar Queirolo perdió su tradicional nombre tras un proceso iniciado por un establecimiento del mismo nombre, que reclamó la exclusividad.

El Bar Queirolo fue fundado en 1910 y adquirió su tradicional nombre en 1933
El Bar Queirolo fue fundado en 1910 y adquirió su tradicional nombre en 1933 | Q de Lima / Google Maps | Composición LR

El Bar Queirolo, uno de los restaurantes más tradicionales del Centro Histórico de Lima, ahora pasa a llamarse El Emblemático Q. De acuerdo con un comunicado emitido por los dueños del establecimiento, este cambio de denominación obedece a una resolución administrativa de Indecopi en favor de otro establecimiento con el mismo nombre.

Conocido por sus sánguches de jamón, sus ravioles con asado y por platillos criollos como el cau cau y el arroz con pollo, el negocio ubicado en el cruce de los jirones Quilca y Camaná adquirió el nombre 'Queirolo' en 1933, tras ser adquirido por Ernesto Queirolo 23 años después de su apertura.

Bar Queirolo cambia su nombre: esto dice el comunicado

En un comunicado difundido en sus redes sociales, los propietarios del Bar Queirolo explican que el cambio de nombre se debió a "una resolución administrativa emitida por Indecopi, que nos restringe de seguir utilizando el apellido familiar en nuestra denominación comercial".

Comunicado del exBar Queirolo, hoy El Emblemático Q

Comunicado del exBar Queirolo, hoy El Emblemático Q

Dicha medida, detallan los dueños del bar, "se enmarca en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento que lleva un nombre similar, quienes han solicitado la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente nos identifica".

Aunque desde el Emblemático Q existe el compromiso de respetar la orden legal, también se afirma que "nuestra bodega tiene una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura", y se espera que el cambio sea "temporal".

Nacido en 1910 como la Bodega La Florida, el restaurante fue fundado por los esposos Victorio Mosto y Margarita Queirolo, y funcionó en sus inicios como una pulpería. En 1933, el ciudadano de origen genovés Ernesto Queirolo lo adquiere y lo convierte en bar-restaurante, modalidad bajo la que funciona en la actualidad, bajo la tercera generación de la familia.

Renombrado por sus platos criollos y de origen italiano, así como por su variedad de vinos y bebidas alcohólicas, el Queirolo se convirtió con las décadas en un punto de reunión de intelectuales y bohemios, como el grupo poético Hora Zero, que le dio nombre a uno de los salones del establecimiento.

