HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
Streamers

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Tras varios días de votación, la arepa venezolana y el pan con chicharrón rompieron todos los récords impuestos hasta la fecha durante el 'Mundial de desayunos' del streamer Ibai.

La arepa venezolana derrotó a Bolivia e irá a la gran final del 'Mundial de desayunos' de Ibai
La arepa venezolana derrotó a Bolivia e irá a la gran final del 'Mundial de desayunos' de Ibai | Foto: Dalle-E/Composición LR

El domingo 7 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos anunció a los finalistas del 'Mundial de desayunos'. Esta competencia, creada con la participación inicial de 16 países, captó la atención del público latinoamericano, que, gracias al poder del voto, logró que el pan con chicharrón y la arepa venezolana llegaran a las instancias finales. Según el creador de contenido, entre ambos procesos se acumularon más de 28 millones de votos en todas las plataformas, incluyendo TikTok, YouTube e Instagram.

¿Con cuántos votos logró la arepa venezolana? Estos son sus números obtenidos en cada plataforma

Por su parte, la arepa venezolana, al igual que el pan con chicharrón peruano, rompió su propio récord al obtener más de 5,5 millones de votos: 3,2 millones en TikTok, 1,8 millones en Instagram y 531.000 en YouTube. Esto, en palabras de Ibai, representa una 'locura total'. Sin embargo, señaló que “todo tiene un final”, en referencia a la última etapa del concurso internacional. Para alcanzar esta instancia, Venezuela superó a República Dominicana, Colombia y Bolivia

PUEDES VER: Joven chileno que vive en Lima prueba por primera vez pan con chicharrón y su reacción se hace viral: "Perú es clave"

lr.pe

'Mundial de desayunos de Ibai': Chile rompió récord de votos, pero se quedó lejos del pan con chicharrón

Durante las semifinales, la marraqueta chilena —rival del pan con chicharrón— estableció una nueva marca al obtener más de 7,5 millones de votos: 3,6 millones en TikTok, 3,6 millones en Instagram y 637.000 en YouTube. Sin embargo, no logró superar al representante peruano, que alcanzó cerca de 10 millones de votos, con 5,2 millones en TikTok, 3,8 millones en Instagram y 837.000 en YouTube.

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

lr.pe

¿Cuándo iniciará la final del 'Mundial de desayunos de Ibai"?

Según Ibai Llanos, la etapa final del 'Mundial de desayunos' comenzará el lunes 8 de septiembre al mediodía. Con ello, se pondrá fin al concurso que viralizó a nivel mundial el pan con chicharrón. Hasta el momento, no se ha confirmado el acompañamiento del plato, tal y como lo hizo en la etapa anterior, en el que Ibai mencionó que el tamal y el café formarían parte de la propuesta peruana.

Notas relacionadas
Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

LEER MÁS
¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

LEER MÁS
Tiktoker Ángel Ramírez se reencontró con su hijo con Colleen Barry en Estados Unidos: "Los extrañé mucho"

Tiktoker Ángel Ramírez se reencontró con su hijo con Colleen Barry en Estados Unidos: "Los extrañé mucho"

LEER MÁS
Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 8 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

Streamers

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

Tiktoker Ángel Ramírez se reencontró con su hijo con Colleen Barry en Estados Unidos: "Los extrañé mucho"

Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota