El domingo 7 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos anunció a los finalistas del 'Mundial de desayunos'. Esta competencia, creada con la participación inicial de 16 países, captó la atención del público latinoamericano, que, gracias al poder del voto, logró que el pan con chicharrón y la arepa venezolana llegaran a las instancias finales. Según el creador de contenido, entre ambos procesos se acumularon más de 28 millones de votos en todas las plataformas, incluyendo TikTok, YouTube e Instagram.

¿Con cuántos votos logró la arepa venezolana? Estos son sus números obtenidos en cada plataforma

Por su parte, la arepa venezolana, al igual que el pan con chicharrón peruano, rompió su propio récord al obtener más de 5,5 millones de votos: 3,2 millones en TikTok, 1,8 millones en Instagram y 531.000 en YouTube. Esto, en palabras de Ibai, representa una 'locura total'. Sin embargo, señaló que “todo tiene un final”, en referencia a la última etapa del concurso internacional. Para alcanzar esta instancia, Venezuela superó a República Dominicana, Colombia y Bolivia

'Mundial de desayunos de Ibai': Chile rompió récord de votos, pero se quedó lejos del pan con chicharrón

Durante las semifinales, la marraqueta chilena —rival del pan con chicharrón— estableció una nueva marca al obtener más de 7,5 millones de votos: 3,6 millones en TikTok, 3,6 millones en Instagram y 637.000 en YouTube. Sin embargo, no logró superar al representante peruano, que alcanzó cerca de 10 millones de votos, con 5,2 millones en TikTok, 3,8 millones en Instagram y 837.000 en YouTube.

¿Cuándo iniciará la final del 'Mundial de desayunos de Ibai"?

Según Ibai Llanos, la etapa final del 'Mundial de desayunos' comenzará el lunes 8 de septiembre al mediodía. Con ello, se pondrá fin al concurso que viralizó a nivel mundial el pan con chicharrón. Hasta el momento, no se ha confirmado el acompañamiento del plato, tal y como lo hizo en la etapa anterior, en el que Ibai mencionó que el tamal y el café formarían parte de la propuesta peruana.