Sociedad

Huelga nacional e indefinida en EsSalud: sector paralizará sus actividades este 9 de septiembre por mala gestión de la entidad

Los principales gremios de la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo han anunciado el cese de sus actividades. Esta medida de protesta será acatada por distintos grupos a nivel nacional del sector salud.

Sindicatos de EsSalud anuncia huelga nacional para el próximo 9 de setiembre. Foto: Cortesía.
Sindicatos de EsSalud anuncia huelga nacional para el próximo 9 de setiembre. Foto: Cortesía.

Frenarán sus actividades. Los dirigentes de los sindicatos nacionales de EsSalud, agrupados en la coalición denominada Gremios Unidos, han convocado a una huelga nacional indefinida para 9 de septiembre. Según denuncian, esta medida se debe a la falta de soluciones y acuerdos frente a las demandas de mejora en la infraestructura, así como a la persistencia de la corrupción en distintos sectores del Poder Ejecutivo.

Mediante una carta dirigida al Congreso de La República, los distintos gremios de médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros, han solicitado una reunión urgente con el presidente del Parlamento, José Jerí, con el fin de "tratar temas urgentes relacionados con la grave problemática de la Seguridad Social (EsSalud)", tal como se lee en el documento.

"Las enfermeras trabajamos en condiciones adversas: falta de personal, turnos sobrecargados, hospitales con infraestructura deteriorada, equipos obsoletos, y desabastecimiento constante de medicamentos e insumos básicos (...) No podemos brindar un servicio digno cuando se nos exige cubrir una brecha negativa de personal y sin recursos suficientes", declara para este medio la licenciada Vilma Alvarado Liñán, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS).

Exigen la salida del presidente Ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho. Foto: Cortesía.

Exigen la salida del presidente Ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho. Foto: Cortesía.

PUEDES VER: Nuevo mercado La Parada: cerca de 1,500 comerciantes acusan a Rafael López Aliaga de excluirlos del plan de renovación

Los reclamos constantes de los sindicatos de EsSalud

A nivel nacional, este organismo público descentralizado atiende a una población de más de 13 millones de asegurados. Y, pese a que el presupuesto de este año es superior a los 17 mil millones de soles, los recursos no terminan por satisfacer las necesidades de los pacientes. El gremio denuncia que eso obedece al mal manejo de los recursos.

Por tanto, dentro de su pliego de reclamos exigen el abastecimiento de medicinas, la renovación de equipos para garantizar una atención de calidad, mejoras en las condiciones laborales, la defensa de la autonomía del seguro social, el rechazo a todo intento de privatización y la eliminación de los focos de corrupción.

"No pedimos favores, exigimos el cumplimiento de derechos constitucionales (...) Nos hemos visto obligadas a ir a la huelga porque el Gobierno y la actual administración de EsSalud han demostrado una falta de voluntad real para atender nuestras demandas", enfatiza Alvarado Liñán.

Según información de la SINESSS, la decisión de acatar la huelga se tomó durante V Plenaria Nacional Extraordinaria de Delegados, realizada el pasado 15 de agosto en Lima, donde participaron representantes de las 121 bases del sindicato a nivel nacional.

PUEDES VER: Extorsionadores detonan bomba en consultorio de fisioterapia y exigen pago de S/30.000 en Carabayllo

Gremios exigen la renuncia de Presidente Ejecutivo

Otro pedido del gremio incluye la renuncia del actual presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, quien, según investigaciones periodísticas, asumió el cargo teniendo cuantiosas deudas, hipotecas y un historial crediticio en rojo. No obstante, tras su designación, canceló dichas obligaciones, que ascendían a S/ 200,000, en medio de la precaria situación que atraviesa la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Asimismo, un reciente informe de la Controlaría General cuestiona sus credenciales como director médico. Según el organismo de control, las constancias laborales presentadas como experiencia previa en dos clínicas privadas no cuentan con registros de planilla ni pagos de impuestos que confirmen su vínculo con dichas instituciones.

"Con el actual presidente ejecutivo las cosas son peores. No solamente hay mala gestión, sino que se repite el tema grave de la corrupción. Compromete la autonomía del seguro social y la disponibilidad de los recursos institucionales", sentencia Santiago Vinces, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú.

"Pedimos su renuncia porque consideramos que ha demostrado inoperancia e incapacidad de gestión y falta de transparencia. Esa responsabilidad alcanza al ministro de Trabajo, ambos están destruyendo a EsSalud. Mientras esos funcionarios se mantengan, no habrá confianza para construir soluciones de fondo. La decisión de acatar la huelga se da a consecuencia de meses de olvido y maltrato a todos los trabajadores de la Seguridad Social", enfatiza Vilma Alvarado.

PUEDES VER: Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

En contra del gobierno de Boluarte

Finalmente, de acuerdo con un pronunciamiento de Gremios Unidos, el abandono de los hospitales, la falta de medicamentos y equipamiento, así como la corrupción enquistada en el poder, se deben a la designación —desde la Presidencia de la República, encabezada por Dina Boluarte, hasta el ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero— del actual presidente ejecutivo de EsSalud.

"Obviamente, las autoridades de salud, que son designadas por el gobierno, obedecen a un proceso de desmantelamiento de la institución, con el grave riesgo de su desaparición", acota Santiago Vinces, quien sentencia que existe una "grosera intromisión política", por parte de partidos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

A través del Informe N° 000012-2025-MTPE/2/14, del 2025, realizado por Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAPE), la Dirección General de Trabajo señaló que la crítica situación que afecta a EsSalud responde al deterioro de sus propias condiciones económicas-financieras, la debilidad de la gobernabilidad y los elevados indígenas de corrupción, así como la falta de transparencia.

En 2024, la Contraloría alertó que EsSalud sería una de las instituciones con mayor índice de corrupción en el sistema estatal, registrando un 86%. Le siguen Sedapal, Hidrandina, Enaco y el Fondo Mivivienda, todas bajo el ámbito de FONAFE.

