HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Sociedad

EsSalud garantiza transparencia en designaciones y diálogo abierto con gremios

La institución reafirma su compromiso de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a más de 12.5 millones de asegurados en todo el país.

EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores. Foto: Essalud
EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores. Foto: Essalud

Tras la difusión de un reportaje en un programa periodístico dominical, EsSalud informó que las designaciones de funcionarios se realizan bajo criterios técnicos y en cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la idoneidad profesional de cada cargo. La institución rechazó de manera tajante cualquier información que pretenda mellar su imagen y recalcó que los nombramientos no responden a intereses políticos ni a presiones externas.

Con relación a las reuniones sostenidas con los miembros del Legislativo, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, informó que viene dialogando con congresistas de la República, en Lima y en diversas regiones, con el objetivo de abordar temas vinculados a la atención de los asegurados, proyectos de inversión y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

PUEDES VER: Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

lr.pe

Estos encuentros se desarrollan en un marco de respeto al rol de representación y fiscalización que corresponde al Parlamento.

Asimismo, puntualizó que EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores, a fin de construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad institucional, mejoren las condiciones laborales y optimicen la calidad de los servicios de salud.

Con estas acciones, EsSalud busca garantizar una atención especializada y oportuna para más de 12.5 millones de asegurados en todo el país, señaló.

Notas relacionadas
Reportan tendencia decreciente del embarazo adolescente desde el 2022

Reportan tendencia decreciente del embarazo adolescente desde el 2022

LEER MÁS
Si pido permiso para asistir a una cita médica en EsSalud, ¿debo recuperar ese tiempo en el trabajo?

Si pido permiso para asistir a una cita médica en EsSalud, ¿debo recuperar ese tiempo en el trabajo?

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

LEER MÁS
Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

LEER MÁS
Corredor Azul: nuevo servicio ya conecta el Callao con Miraflores por solo S/2.40

Corredor Azul: nuevo servicio ya conecta el Callao con Miraflores por solo S/2.40

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota