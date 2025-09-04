EsSalud garantiza transparencia en designaciones y diálogo abierto con gremios
La institución reafirma su compromiso de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a más de 12.5 millones de asegurados en todo el país.
Tras la difusión de un reportaje en un programa periodístico dominical, EsSalud informó que las designaciones de funcionarios se realizan bajo criterios técnicos y en cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la idoneidad profesional de cada cargo. La institución rechazó de manera tajante cualquier información que pretenda mellar su imagen y recalcó que los nombramientos no responden a intereses políticos ni a presiones externas.
Con relación a las reuniones sostenidas con los miembros del Legislativo, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, informó que viene dialogando con congresistas de la República, en Lima y en diversas regiones, con el objetivo de abordar temas vinculados a la atención de los asegurados, proyectos de inversión y mejoras en la infraestructura hospitalaria.
Estos encuentros se desarrollan en un marco de respeto al rol de representación y fiscalización que corresponde al Parlamento.
Asimismo, puntualizó que EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores, a fin de construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad institucional, mejoren las condiciones laborales y optimicen la calidad de los servicios de salud.
Con estas acciones, EsSalud busca garantizar una atención especializada y oportuna para más de 12.5 millones de asegurados en todo el país, señaló.