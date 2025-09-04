EsSalud garantiza transparencia en designaciones y diálogo abierto con gremios

EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores. Foto: Essalud

Tras la difusión de un reportaje en un programa periodístico dominical, EsSalud informó que las designaciones de funcionarios se realizan bajo criterios técnicos y en cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la idoneidad profesional de cada cargo. La institución rechazó de manera tajante cualquier información que pretenda mellar su imagen y recalcó que los nombramientos no responden a intereses políticos ni a presiones externas.

Con relación a las reuniones sostenidas con los miembros del Legislativo, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, informó que viene dialogando con congresistas de la República, en Lima y en diversas regiones, con el objetivo de abordar temas vinculados a la atención de los asegurados, proyectos de inversión y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

Estos encuentros se desarrollan en un marco de respeto al rol de representación y fiscalización que corresponde al Parlamento.

Asimismo, puntualizó que EsSalud desarrolla una política de puertas abiertas y mantiene un diálogo activo con los gremios de trabajadores, a fin de construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad institucional, mejoren las condiciones laborales y optimicen la calidad de los servicios de salud.

Con estas acciones, EsSalud busca garantizar una atención especializada y oportuna para más de 12.5 millones de asegurados en todo el país, señaló.