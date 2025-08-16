HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sindicato de enfermeras de EsSalud anuncia huelga nacional para el próximo 9 de setiembre

Gremio de salud asegura que no han llegado a un acuerdo para la firma de la negociación colectiva. Además, exigen la salida del presidente Ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho.

Enfermeras de EsSalud no llegaron a un acuerdo para la firma de la negociación colectiva. Foto: SINESSS
Enfermeras de EsSalud no llegaron a un acuerdo para la firma de la negociación colectiva. Foto: SINESSS | Enfermeras de EsSalud no llegaron a un acuerdo para la firma de la negociación colectiva. Foto: SINESSS

El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS) anunció que acatará una huelga nacional indefinida desde el próximo 9 de setiembre, en reclamo por la falta de avances en la firma de la negociación colectiva. El gremio señaló que, pese a diversas reuniones, no han recibido una respuesta concreta por parte del Ministerio de Trabajo ni de EsSalud, lo que los ha llevado a adoptar esta medida de lucha.


lr.pe

La decisión se tomó durante la V Plenaria Nacional Extraordinaria de Delegados, realizada el pasado 15 de agosto en Lima, donde participaron representantes de las 121 bases del sindicato a nivel nacional. Según informó la organización, más de 10.000 enfermeras están afiliadas al SINESSS.

“Exigimos respeto a la negociación colectiva y a los derechos irrenunciables de los trabajadores de la Seguridad Social”, manifestó la secretaria general del sindicato, Vilma Alvarado Liñán.

Demandas y respaldo de otros gremios de EsSalud

Además de buscar un acuerdo de negociación colectiva, exigen una mejora en infraestructura hospitalaria, el abastecimiento de medicamentos, la contratación de más personal asistencial y la salida del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho.

El sindicato advirtió, además, que otros siete gremios de la Seguridad Social, entre ellos el Sindicato de Médicos de EsSalud, se sumarán a la paralización.
La protesta del gremio ocurre en medio de cambios en la alta dirección de EsSalud. El pasado 15 de agosto, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 00840-PE-ESSALUD-2025, se encargó el puesto de gerente general al economista Martín Freddy Colca Ccahuana, en reemplazo de la anterior administración. El documento lleva la firma del presidente ejecutivo de la entidad, Segundo Acho Mego.

