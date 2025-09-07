La tranquilidad de la calle Las Crucinelas, en San Juan de Lurigancho, se vio alterada por una violenta explosión en horas de la noche de este jueves 4 de setiembre. Según imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, dos menores arrojaron un artefacto explosivo al interior del colegio Daniel Alomía Robles, provocando un incendio que alarmó a los vecinos y causó serios daños en parte de la infraestructura.

En las imágenes se registra el momento exacto en que los menores se aproximan al colegio, lanzan el artefacto y huyen corriendo. Minutos después, las llamas comenzaron a expandirse dentro de la institución, generando temor en la comunidad. Afortunadamente, no se reportaron heridos luego del accidente.

Cámaras captan a menores huyendo luego de explosión

Según las imágenes de videovigilancia, los dos adolescentes se aproximaron caminando al portón del colegio y lanzaron el artefacto explosivo hacia el interior del recinto. Inmediatamente, se produjo una fuerte detonación que se escuchó a varias cuadras a la redonda.

Residentes salieron de sus viviendas alarmados por el estruendo y reportaron el hecho a la Policía y a los bomberos. Varios testigos relataron que pensaron que se trataba de un atentado vinculado a extorsiones, aunque luego las autoridades descartaron esta posibilidad. Uno de los vecinos indicó que los autores parecían ser escolares de la misma zona.

Explosión dejó daños en colegio en San Juan de Lurigancho

El incendio generado por la explosión afectó varias áreas del colegio Daniel Alomía Robles, aunque la magnitud total de los daños aún está en evaluación. Los vecinos contaron para América Noticias que, luego de la explosión, el fuego se propagó con rapidez y se expandió por el colegio debido a la maleza y plantas del lugar.

¿Qué hacer en caso de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

