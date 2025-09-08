Durante el lunes 8 de setiembre, los conductores de la empresa Etupsa 73 A, anunciaron que paralizarán sus labores luego de recibir constantes amenazas de los extorsionadores en el distrito de Villa María del Triunfo. Además, precisaron a La República que la empresa se reunirá con los delincuentes a fin de llegar a un acuerdo.

El último incidente ocurrido contra la empresa sucedió durante el domingo 7 de septiembre cuando desconocidos rompieron las lunas de uno de los buses de transporte público cuando se encontraba en plena ruta. De igual forma, la empresa ha recibido un mensaje con un video que muestra un arma de fuego y de fondo uno de sus buses.

Conductores de Etupsa 73 se reunirán con extorsionadores para llegar a un acuerdo

Los conductores de la empresa de transporte público Etupsa 73 también anunciaron que realizarán un plantón este martes 9 de septiembre si no consiguen llegar a un acuerdo con los extorsionadores que los amenazan constantemente.

La República habló con los choferes afectados, quienes señalaron que no saldrán a trabajar. En tanto, algunos buses fueron trasladados al taller, en donde serán guardados mientras dure la paralización. Cabe resaltar que la empresa cuenta con alrededor de 70 buses y por cada uno hay tres trabajadores que están siendo víctimas del cobro de cupos de los delincuentes.

Antecedentes de ataques y extorsiones

En marzo de este año los conductores también paralizaron sus actividades luego de recibir amenazas de muerte por parte de extorsionadores que se identificaron como Los Papis. "Sres. conductores de la empresa 73, esta es la última advertencia. No queremos matarlos, dígale a su gerente que se comunique. Es la última advertencia si no van a morir y no vamos a parar hasta que se comunique la señora", se lee en una de las amenazas que recibieron anteriormente.

De acuerdo con los conductores, las amenazas y extorsiones no han cesado hasta la fecha, pues los mismos criminales subieron a una de las unidades y, tras asaltarla, dejaron el mensaje extorsivo a uno de los trabajadores. "La otra vez también un carro que salió del norte, una moto le ha cerrado y le ha dicho: 'Ustedes no entienden, así que regrésate o te mueres'. Él se tuvo que regresar", precisó uno de los conductores.

