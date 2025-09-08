HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      
Sociedad

Metropolitano registra serias fallas en sus estaciones, advierte Controlaría: caos de usuarios, puertas inoperativas y más

La entidad supervisará el cumplimiento de normativas y realizará un informe a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), incluyendo recomendaciones preventivas y correctivas para mejorar el servicio.

Contraloría General de la República identifica deficiencias en el Metropolitano durante inspección inopinada
Contraloría General de la República identifica deficiencias en el Metropolitano durante inspección inopinada | Composición LR | Foto: Captura Canal N

La Contraloría General de la República realizó una inspección inopinada el lunes 8 de septiembre en distintas estaciones del Metropolitano, con el objetivo de evaluar la programación, condiciones de operación y mantenimiento de este sistema de transporte que moviliza diariamente a miles de personas a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros, desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta Matellini en Chorrillos.

Durante el recorrido efectuado en las primeras horas de la mañana, la entidad identificó diversas deficiencias que afectan a los usuarios de manera cotidiana. Entre las principales observaciones se registraron aglomeraciones en los paraderos, insuficiencia de unidades, puertas de acceso inoperativas, antigüedad de los buses y extensas colas que incrementan el malestar de los pasajeros.

PUEDES VER: Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

lr.pe

Usuarios del Metropolitano enfrentan largas colas y riesgos por fallas en el servicio

El vocero de la institución, coronel Guzmán Vera, informó que en la inspección realizada en diversas estaciones del Metropolitano, entre las 6:00 y 8:30 de la mañana en la Estación Central se registró una gran afluencia de pasajeros debido a la insuficiencia de buses. "Mucha demanda, pero poca respuesta de las unidades, y eso ocasiona que la capacidad de público se desborde", señaló a Canal N.

Estas condiciones generan un riesgo para la seguridad de los usuarios, ya que se detectó que varias puertas de acceso a los buses permanecen inoperativas, lo que representa un peligro en las horas de mayor demanda. Esta situación incrementa las posibilidades de empujones y caídas en la vía, afectando directamente a la integridad de los pasajeros.

Usuarios del Metropolitano enfrentan riesgos por fallas en el servicio y falta de mantenimiento. Foto: LR

Usuarios del Metropolitano enfrentan riesgos por fallas en el servicio y falta de mantenimiento. Foto: LR

La Contraloría informó que durante las inspecciones al Metropolitano se recopilará información sobre el cumplimiento de aforos en terminales, estaciones y buses, la operatividad y mantenimiento de las unidades, así como el estado de las estructuras, techos, puertas, toldos, escaleras, barandas y guardavías. Además, se verificará el funcionamiento de la iluminación, cámaras de vigilancia, boleterías, máquinas automáticas de recarga, señalética y torniquetes, así como las denuncias de los usuarios, principalmente relacionadas con demoras para abordar los buses hacia sus centros de trabajo o estudio.

La Contraloría realizó una inspección en el Metropolitano, revelando deficiencias que afectan a miles de usuarios. Foto: LR.

La Contraloría realizó una inspección en el Metropolitano, revelando deficiencias que afectan a miles de usuarios. Foto: LR.

PUEDES VER: Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

lr.pe

Contraloría alerta sobre flota antigua y retrasos en renovación

La flota actual de buses del Metropolitano tiene más de 15 años de antigüedad. En enero de 2024 se propuso un financiamiento para la adquisición de nuevas unidades equipadas con aire acondicionado, puertos de carga USB, asientos con cinturón de seguridad y cámaras de vigilancia; sin embargo, estas mejoras aún no se han implementado.

Durante la inspección, la Contraloría constató que la flota es antigua y ha superado el millón de kilómetros recorridos, lo que afecta la calidad del servicio y aumenta el riesgo de fallas técnicas.

Asimismo, la Contraloría indicó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reconoció retrasos en el mantenimiento de puertas y estaciones por falta de presupuesto. La entidad supervisará el uso de los recursos y los plazos de ejecución, y los concesionarios deberán sustentar su plan de renovación de flota, ya que parte de los buses excede las condiciones contractuales de operación.

Contraloría prepara informe con recomendaciones para la ATU

La Contraloría indicó que entre el lunes 8 y el martes 9 de septiembre se llevará a cabo un operativo en las estaciones del Metropolitano, del cual se remitirá un informe integral a la ATU con recomendaciones preventivas y correctivas.

Por su parte, la ATU señaló que brinda todas las facilidades como parte de su servicio de control concurrente, tratándose de una actividad coordinada con anticipación. "Seguimos trabajando con los concesionarios para reforzar la operatividad y garantizar un servicio seguro para los usuarios", aseguró.

El vocero de la Contraloría advirtió que, en caso de persistir la inacción frente a las observaciones, se abrirán investigaciones adicionales para identificar a los funcionarios responsables de las omisiones detectadas en la gestión del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Metropolitano llegaría hasta San Bartolo a través de Vía Expresa Sur

Metropolitano llegaría hasta San Bartolo a través de Vía Expresa Sur

LEER MÁS
Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

El 9 de septiembre es día no laborable solo en esta ciudad peruana: ¿qué trabajadores podrán aprovechar en descansar?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota