Contraloría General de la República identifica deficiencias en el Metropolitano durante inspección inopinada | Composición LR | Foto: Captura Canal N

La Contraloría General de la República realizó una inspección inopinada el lunes 8 de septiembre en distintas estaciones del Metropolitano, con el objetivo de evaluar la programación, condiciones de operación y mantenimiento de este sistema de transporte que moviliza diariamente a miles de personas a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros, desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta Matellini en Chorrillos.

Durante el recorrido efectuado en las primeras horas de la mañana, la entidad identificó diversas deficiencias que afectan a los usuarios de manera cotidiana. Entre las principales observaciones se registraron aglomeraciones en los paraderos, insuficiencia de unidades, puertas de acceso inoperativas, antigüedad de los buses y extensas colas que incrementan el malestar de los pasajeros.

Usuarios del Metropolitano enfrentan largas colas y riesgos por fallas en el servicio

El vocero de la institución, coronel Guzmán Vera, informó que en la inspección realizada en diversas estaciones del Metropolitano, entre las 6:00 y 8:30 de la mañana en la Estación Central se registró una gran afluencia de pasajeros debido a la insuficiencia de buses. "Mucha demanda, pero poca respuesta de las unidades, y eso ocasiona que la capacidad de público se desborde", señaló a Canal N.

Estas condiciones generan un riesgo para la seguridad de los usuarios, ya que se detectó que varias puertas de acceso a los buses permanecen inoperativas, lo que representa un peligro en las horas de mayor demanda. Esta situación incrementa las posibilidades de empujones y caídas en la vía, afectando directamente a la integridad de los pasajeros.

Usuarios del Metropolitano enfrentan riesgos por fallas en el servicio y falta de mantenimiento. Foto: LR

La Contraloría informó que durante las inspecciones al Metropolitano se recopilará información sobre el cumplimiento de aforos en terminales, estaciones y buses, la operatividad y mantenimiento de las unidades, así como el estado de las estructuras, techos, puertas, toldos, escaleras, barandas y guardavías. Además, se verificará el funcionamiento de la iluminación, cámaras de vigilancia, boleterías, máquinas automáticas de recarga, señalética y torniquetes, así como las denuncias de los usuarios, principalmente relacionadas con demoras para abordar los buses hacia sus centros de trabajo o estudio.

La Contraloría realizó una inspección en el Metropolitano, revelando deficiencias que afectan a miles de usuarios. Foto: LR.

Contraloría alerta sobre flota antigua y retrasos en renovación

La flota actual de buses del Metropolitano tiene más de 15 años de antigüedad. En enero de 2024 se propuso un financiamiento para la adquisición de nuevas unidades equipadas con aire acondicionado, puertos de carga USB, asientos con cinturón de seguridad y cámaras de vigilancia; sin embargo, estas mejoras aún no se han implementado.

Durante la inspección, la Contraloría constató que la flota es antigua y ha superado el millón de kilómetros recorridos, lo que afecta la calidad del servicio y aumenta el riesgo de fallas técnicas.

Asimismo, la Contraloría indicó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reconoció retrasos en el mantenimiento de puertas y estaciones por falta de presupuesto. La entidad supervisará el uso de los recursos y los plazos de ejecución, y los concesionarios deberán sustentar su plan de renovación de flota, ya que parte de los buses excede las condiciones contractuales de operación.

Contraloría prepara informe con recomendaciones para la ATU

La Contraloría indicó que entre el lunes 8 y el martes 9 de septiembre se llevará a cabo un operativo en las estaciones del Metropolitano, del cual se remitirá un informe integral a la ATU con recomendaciones preventivas y correctivas.

Por su parte, la ATU señaló que brinda todas las facilidades como parte de su servicio de control concurrente, tratándose de una actividad coordinada con anticipación. "Seguimos trabajando con los concesionarios para reforzar la operatividad y garantizar un servicio seguro para los usuarios", aseguró.

El vocero de la Contraloría advirtió que, en caso de persistir la inacción frente a las observaciones, se abrirán investigaciones adicionales para identificar a los funcionarios responsables de las omisiones detectadas en la gestión del servicio.

