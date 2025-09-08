Hidrandina anuncia cortes de luz en Trujillo y La Libertad del 9 al 13 de septiembre | Composición LR | Andina

Hidrandina anuncia cortes de luz en Trujillo y La Libertad del 9 al 13 de septiembre | Composición LR | Andina

Hidrandina, responsable del suministro eléctrico en el norte del Perú, anunció que entre el 9 y el 13 de septiembre de 2025 se realizarán cortes de luz en Trujillo y varios distritos de La Libertad, afectando a distintos sectores de la región, con interrupciones que en algunos casos podrían durar hasta 8 horas.

La empresa señaló que los distritos más impactados serán Trujillo, La Esperanza y Huanchaco, e instó a la población a tomar las precauciones necesarias. Estas interrupciones corresponden a trabajos de mantenimiento destinados a fortalecer y optimizar la red eléctrica, y Hidrandina recomendó a los usuarios estar atentos a la información sobre zonas y horarios programados.

Corte de luz en La Libertad del 9 al 13 de septiembre

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz el 9 septiembre

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Primavera, Av. América Norte, Av. Carlos Valderrama, Ca. Ballón Farfán, Jr. Chávez Aguilar, Jr. Daniel Alominas Robles, Jr. Federico Chopin, Jr. Frank Listz, Jr. Isaac Albéniz, Pj. Andrés Zas, Pj. Antonio Vivaldi, Urb. Las Quintanas, Av. América Norte, Av. Carlos Valderrama, Ca. A. Palacios, Ca. Fanny de Mattos, Jr. Cavero y Muños, Ca. Mariscal Acharan, Ca. M. Collantes, Jr. Chávez Aguilar, Jr. Mariano Béjar, Jr. Miguel F. Cerro, Alto Mochica II, Ca. Las Flores Mz. C lote 1-3-5 AAHH

Urb. Primavera, Av. América Norte, Av. Carlos Valderrama, Ca. Ballón Farfán, Jr. Chávez Aguilar, Jr. Daniel Alominas Robles, Jr. Federico Chopin, Jr. Frank Listz, Jr. Isaac Albéniz, Pj. Andrés Zas, Pj. Antonio Vivaldi, Urb. Las Quintanas, Av. América Norte, Av. Carlos Valderrama, Ca. A. Palacios, Ca. Fanny de Mattos, Jr. Cavero y Muños, Ca. Mariscal Acharan, Ca. M. Collantes, Jr. Chávez Aguilar, Jr. Mariano Béjar, Jr. Miguel F. Cerro, Alto Mochica II, Ca. Las Flores Mz. C lote 1-3-5 AAHH Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Las Quintanas, Av. América Norte (Cda. 17, 19), Av. Túpac Amaru (Cda. 06, 07, 08), Ca. N. Linch (Cda. 05), Ca. Pablo Tuch (Cda. 05), Collantes Nº 795, Jr. Cavero y Muñoz (Cda. 08), Jr. Lizarzábal (Cda. 06, 07), Jr. Mariano Béjar (Cda. 06, 07), Jr. Miguel F. Cerro (Cda. 07), Urb. Primavera, Av. América Norte (Cda. 19, 20), Av. Túpac Amaru (Cda. 08, 09), Ca. Felipe Pinglo (Cda. 06), Ca. M. Collantes (Cda. 06, 07), Jr. Chávez Aguilar (Cda. 05, 06), Jr. H. Villalobos (Cda. 06, 07), Jr. Rebagliati 0590, Urb. Santa Leonor, Av. Teodoro Valcárcel (Cda. 09, Mz. A), Ca. Felipe Pinglo (Cda. 06), Mz. A, D, Pj. Santa Luisa Nº Mz. D

Urb. Las Quintanas, Av. América Norte (Cda. 17, 19), Av. Túpac Amaru (Cda. 06, 07, 08), Ca. N. Linch (Cda. 05), Ca. Pablo Tuch (Cda. 05), Collantes Nº 795, Jr. Cavero y Muñoz (Cda. 08), Jr. Lizarzábal (Cda. 06, 07), Jr. Mariano Béjar (Cda. 06, 07), Jr. Miguel F. Cerro (Cda. 07), Urb. Primavera, Av. América Norte (Cda. 19, 20), Av. Túpac Amaru (Cda. 08, 09), Ca. Felipe Pinglo (Cda. 06), Ca. M. Collantes (Cda. 06, 07), Jr. Chávez Aguilar (Cda. 05, 06), Jr. H. Villalobos (Cda. 06, 07), Jr. Rebagliati 0590, Urb. Santa Leonor, Av. Teodoro Valcárcel (Cda. 09, Mz. A), Ca. Felipe Pinglo (Cda. 06), Mz. A, D, Pj. Santa Luisa Nº Mz. D Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: AA.HH. Alto Mochica II Etapa, Av. César Vallejo B-07, Av. Jesús de Nazareth Cda. 01, Av. Manuel Seoane Cda. 01, Av. Túpac Amaru Cda. 15, Ca. E. de Gavidia 0123, Ca. Juan Bosto L-37, Ca. Los Cedros Mz. F, H, Ca. Micaela Bastidas Cda. 01, 02, Mz. B, D, Ca. San Martín Mz. F-38, Ca. Santa Rosa Cda. 01, Mz. A–Q, S, W, Pj. Túpac Amaru 01513, Av. Indoamérica Nº 335, Pj. San Martín Nº Mz. N, Pj. Santa Rosa Nº Mz. K, Urb. Mochica (Av. Jesús de Nazareth Cda. 01, Ca. Santa Rosa Cda. 01, Mz. C, O), Urb. La Esperancita (Av. Metropolitana Nº Mz. E Lote 15)

AA.HH. Alto Mochica II Etapa, Av. César Vallejo B-07, Av. Jesús de Nazareth Cda. 01, Av. Manuel Seoane Cda. 01, Av. Túpac Amaru Cda. 15, Ca. E. de Gavidia 0123, Ca. Juan Bosto L-37, Ca. Los Cedros Mz. F, H, Ca. Micaela Bastidas Cda. 01, 02, Mz. B, D, Ca. San Martín Mz. F-38, Ca. Santa Rosa Cda. 01, Mz. A–Q, S, W, Pj. Túpac Amaru 01513, Av. Indoamérica Nº 335, Pj. San Martín Nº Mz. N, Pj. Santa Rosa Nº Mz. K, Urb. Mochica (Av. Jesús de Nazareth Cda. 01, Ca. Santa Rosa Cda. 01, Mz. C, O), Urb. La Esperancita (Av. Metropolitana Nº Mz. E Lote 15) Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m.

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Huerta Grande, Av. Manuel Vera Enríquez Cda. 2, Av. Teodoro Valcárcel Cda. 7–11, Av. Túpac Amaru Cda. 10–11, Ca. Barddin Cda. 7–8, Ca. Borodín Cda. 7, Ca. Juan Bach Cda. 8–9, Jr. Rebagliati Cda. 7, Pj. Rossini Cda. 7, Pj. Schuman Cda. 7–8, Pj. Santa Luisa Cda. 1

Urb. Huerta Grande, Av. Manuel Vera Enríquez Cda. 2, Av. Teodoro Valcárcel Cda. 7–11, Av. Túpac Amaru Cda. 10–11, Ca. Barddin Cda. 7–8, Ca. Borodín Cda. 7, Ca. Juan Bach Cda. 8–9, Jr. Rebagliati Cda. 7, Pj. Rossini Cda. 7, Pj. Schuman Cda. 7–8, Pj. Santa Luisa Cda. 1 Horario de interrupción: 03:30 p.m. a 05:00 p.m.

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: Urb. Las Quintanas, Av. 9 de Octubre Cda. 05, Av. Carlos Valderrama Cda. 03–04, Av. Salvador Lara Cda. 03–07, Av. Túpac Amaru Cda. 03–04, Ca. A. Palacios Cda. 04, Ca. Ciro Alegría Cda. 04–07, Ca. Marcial Acharan Cda. 03, Ca. Túpac Amaru Cda. 04, Jr. Cavero y Muñoz Cda. 06, Jr. Luis Albrecht Cda. 05–07, Jr. Nicolás Rebaza Cda. 05–07 (Mz. KL, K-, K-1L), Jr. Vasconcellos Cda. 09, Mz. L-1

Urb. Las Quintanas, Av. 9 de Octubre Cda. 05, Av. Carlos Valderrama Cda. 03–04, Av. Salvador Lara Cda. 03–07, Av. Túpac Amaru Cda. 03–04, Ca. A. Palacios Cda. 04, Ca. Ciro Alegría Cda. 04–07, Ca. Marcial Acharan Cda. 03, Ca. Túpac Amaru Cda. 04, Jr. Cavero y Muñoz Cda. 06, Jr. Luis Albrecht Cda. 05–07, Jr. Nicolás Rebaza Cda. 05–07 (Mz. KL, K-, K-1L), Jr. Vasconcellos Cda. 09, Mz. L-1 Horario de interrupción: 05:30 p.m. a 06:30 p.m.

Corte de luz el 10 septiembre

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: PP.JJ. La Esperanza, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 15, AA.HH. La Verónica, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 15 Mz. 7, Ca. Condorcanqui Cda. 14–15

PP.JJ. La Esperanza, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 15, AA.HH. La Verónica, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 15 Mz. 7, Ca. Condorcanqui Cda. 14–15 Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: Santa Verónica y sus sectores 01–09, Mz. 26

Santa Verónica y sus sectores 01–09, Mz. 26 Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: PP.JJ. La Esperanza (Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 22, Ca. Condorcanqui Cda. 22, Ca. Los Olivos Nº 238), Sector Jerusalem (Av. José Gabriel de Condorcanqui Nº 225, Ca. Condorcanqui Cda. 21–22, Ca. Jordan Cda. 01–02, Ca. Los Olivos Cda. 02–03, Mz. 13)

PP.JJ. La Esperanza (Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 22, Ca. Condorcanqui Cda. 22, Ca. Los Olivos Nº 238), Sector Jerusalem (Av. José Gabriel de Condorcanqui Nº 225, Ca. Condorcanqui Cda. 21–22, Ca. Jordan Cda. 01–02, Ca. Los Olivos Cda. 02–03, Mz. 13) Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: Sector Jerusalem, Av. Salaverry Cda. 04, Ca. Aviación Cda. 11, Ca. Pacífico Cda. 10–11, Ca. San José Cda. 09–10 Mz. 20, Ca. San Lucas Cda. 06–07, Ca. San Pablo Cda. 04–07, Ca. San Pedro Cda. 06–07, Ca. Garcilazo de la Vega Nº 203, Ca. Salaverry Nº 1068, Jr. Cahuide Cda. 05–07, 10–12, Av. Cahuide Mz. 12

Sector Jerusalem, Av. Salaverry Cda. 04, Ca. Aviación Cda. 11, Ca. Pacífico Cda. 10–11, Ca. San José Cda. 09–10 Mz. 20, Ca. San Lucas Cda. 06–07, Ca. San Pablo Cda. 04–07, Ca. San Pedro Cda. 06–07, Ca. Garcilazo de la Vega Nº 203, Ca. Salaverry Nº 1068, Jr. Cahuide Cda. 05–07, 10–12, Av. Cahuide Mz. 12 Horario de interrupción: 03:30 p.m. a 05:00 p.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: PP.JJ. La Esperanza (Ca. 06 de Enero 00339), Sector Jerusalem (Ca. 06 de Enero Cda. 02–03, Ca. 25 de Diciembre Cda. 02–03, Ca. Los Reyes Cda. 03, Ca. San José Cda. 05–07, Jr. El Cairo Nº 834, Jr. Santa Magdalena Cda. 03–06)

PP.JJ. La Esperanza (Ca. 06 de Enero 00339), Sector Jerusalem (Ca. 06 de Enero Cda. 02–03, Ca. 25 de Diciembre Cda. 02–03, Ca. Los Reyes Cda. 03, Ca. San José Cda. 05–07, Jr. El Cairo Nº 834, Jr. Santa Magdalena Cda. 03–06) Horario de interrupción: 05:30 p.m. a 06:30 p.m.

Corte de luz el 11 septiembre

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: Sec. Jerusalem (Av. Indoamérica Cda. 01–03, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 25, Ca. Canal de Suez Cda. 01–03, Ca. Condorcanqui Cda. 24–25, Ca. Huancavelica Cda. 01, Ca. Jerusalem Cda. 07–09, Ca. Los Cedros Cda. 08–09, Ca. Los Olivos Cda. 05–07, Ca. Los Robles Cda. 08–09, Jr. Atlántida Cda. 01–02, Mz. 4 Lote 9ª, Mz. 6 Lote lt-11b, Pj. Gibraltar Cda. 01–02), PP.JJ La Esperanza (Av. Indoamérica 0183, Av. José Gabriel de Condorcanqui 02523, Ca. Los Cedros Cda. 09)

Sec. Jerusalem (Av. Indoamérica Cda. 01–03, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 25, Ca. Canal de Suez Cda. 01–03, Ca. Condorcanqui Cda. 24–25, Ca. Huancavelica Cda. 01, Ca. Jerusalem Cda. 07–09, Ca. Los Cedros Cda. 08–09, Ca. Los Olivos Cda. 05–07, Ca. Los Robles Cda. 08–09, Jr. Atlántida Cda. 01–02, Mz. 4 Lote 9ª, Mz. 6 Lote lt-11b, Pj. Gibraltar Cda. 01–02), PP.JJ La Esperanza (Av. Indoamérica 0183, Av. José Gabriel de Condorcanqui 02523, Ca. Los Cedros Cda. 09) Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: PP.JJ La Esperanza (Av. José Gabriel de Condorcanqui / Calle Aviación, Ca. Condorcanqui Nº 2355, Ca. Francisco de Miranda Nº 128, Ca. Los Olivos Nº 532), Sec. Jerusalem (Av. Salaverry 0112, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 22, Ca. Aviación Cda. 01–03, Ca. Canal de Suez 0179, Ca. Condorcanqui Cda. 22–23, Ca. Huancavelica Cda. 01, Ca. Jerusalem Cda. 05–07, Ca. Los Olivos Cda. 03–05, Ca. Los Robles Cda. 05–07, Ca. Pacífico Cda. 01–03, Ca. San José Cda. 01, Jr. Salaverry Nº 0152, Mz. 11 Lote 28-A, Pj. Santa María Cda. 01, Pj. Uno Cda. 01)

PP.JJ La Esperanza (Av. José Gabriel de Condorcanqui / Calle Aviación, Ca. Condorcanqui Nº 2355, Ca. Francisco de Miranda Nº 128, Ca. Los Olivos Nº 532), Sec. Jerusalem (Av. Salaverry 0112, Av. José Gabriel de Condorcanqui Cda. 22, Ca. Aviación Cda. 01–03, Ca. Canal de Suez 0179, Ca. Condorcanqui Cda. 22–23, Ca. Huancavelica Cda. 01, Ca. Jerusalem Cda. 05–07, Ca. Los Olivos Cda. 03–05, Ca. Los Robles Cda. 05–07, Ca. Pacífico Cda. 01–03, Ca. San José Cda. 01, Jr. Salaverry Nº 0152, Mz. 11 Lote 28-A, Pj. Santa María Cda. 01, Pj. Uno Cda. 01) Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: AA.HH. La Verónica (Av. José Gabriel de Condorcanqui Nº Esq. Ca. Ayacucho, Ca. Condorcanqui Cda. 12, Ca. M. Talamantes Cda. 12–13, Ca. Pedro Murillo Cda. 12, Ca. Pichincha Cda. 03, Jr. Ayacucho Cda. 01–03, Jr. Junín Cda. 02–03, Pj. Unión Cda. 01), PP.JJ La Esperanza (Jr. Ayacucho Nº 156)

AA.HH. La Verónica (Av. José Gabriel de Condorcanqui Nº Esq. Ca. Ayacucho, Ca. Condorcanqui Cda. 12, Ca. M. Talamantes Cda. 12–13, Ca. Pedro Murillo Cda. 12, Ca. Pichincha Cda. 03, Jr. Ayacucho Cda. 01–03, Jr. Junín Cda. 02–03, Pj. Unión Cda. 01), PP.JJ La Esperanza (Jr. Ayacucho Nº 156) Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m.

Distrito: La Esperanza

Zonas afectadas: AA.HH. La Verónica (Ca. Ancash Cda. 02–03, Ca. Chacabuco Cda. 05, 07, Ca. Chancay Cda. 03–06, Ca. Fraternidad Cda. 02–05, Ca. Huamachiri Cda. 05, Ca. José Antonio Galán Cda. 16–18, Ca. Manuel Heredia Cda. 05–07, 09, Ca. Manuel Hidalgo 00535, Ca. Santa Martha Cda. 03–05, Jr. Maypu Cda. 06–10, Mz. 21, Mz. 9, Pj. Bardales Cda. 03–05)

AA.HH. La Verónica (Ca. Ancash Cda. 02–03, Ca. Chacabuco Cda. 05, 07, Ca. Chancay Cda. 03–06, Ca. Fraternidad Cda. 02–05, Ca. Huamachiri Cda. 05, Ca. José Antonio Galán Cda. 16–18, Ca. Manuel Heredia Cda. 05–07, 09, Ca. Manuel Hidalgo 00535, Ca. Santa Martha Cda. 03–05, Jr. Maypu Cda. 06–10, Mz. 21, Mz. 9, Pj. Bardales Cda. 03–05) Horario de interrupción: 03:30 p.m. a 05:00 p.m.

Distrito: Huanchaco

Zonas afectadas: AA.HH. Virgen del Socorro (Av. 28 de Julio Nº S/N, Ca. Los Eucaliptos Nº Mz. Q Lote 25, Ca. Los Pinos Nº Mz. 23 Lt. 8–9, Mz. A, Ñ, O, P, Q, R, S, X)

AA.HH. Virgen del Socorro (Av. 28 de Julio Nº S/N, Ca. Los Eucaliptos Nº Mz. Q Lote 25, Ca. Los Pinos Nº Mz. 23 Lt. 8–9, Mz. A, Ñ, O, P, Q, R, S, X) Horario de interrupción: 05:30 p.m. a 06:30 p.m.

Corte de luz el 12 septiembre

Distrito: Huanchaco

Zonas afectadas: AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. O, P, Q, R)

AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. O, P, Q, R) Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Distrito: Huanchaco

Zonas afectadas: AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. 07, C, M, N, Ñ)

AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. 07, C, M, N, Ñ) Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Distrito: Huanchaco

Zonas afectadas: AA.HH. Virgen del Socorro (Ca. Brasilia Nº Mz. T-20 Lt. 1–3, Mz. B, O’, Q, R, S, T, U, V)

AA.HH. Virgen del Socorro (Ca. Brasilia Nº Mz. T-20 Lt. 1–3, Mz. B, O’, Q, R, S, T, U, V) Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m.

Distrito: Huanchaco

Zonas afectadas: Sector Los Huertos (Mz. 1), Urb. Parque Industrial (Mz. G Lote 02, Mz. L-14 Lote 03), AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. 15, L, M, N, Ñ)

Sector Los Huertos (Mz. 1), Urb. Parque Industrial (Mz. G Lote 02, Mz. L-14 Lote 03), AA.HH. Virgen del Socorro (Mz. 15, L, M, N, Ñ) Horario de interrupción: 03:30 p.m. a 05:00 p.m.

Corte de luz el 13 septiembre

Distrito: Paiján

Zonas afectadas: Paiján, Toma de los Leones, Garbanzal, El Milagro y anexos

Paiján, Toma de los Leones, Garbanzal, El Milagro y anexos Horario de interrupción: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA

Scotiabank

Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

Agentes KasNet​

Tiendas Mass​

Western Union​

Contáctate con Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.