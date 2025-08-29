Familia en VMT se salva de morir tras caída de muro de más de 20 años: destruyó toda su vivienda

Un muro de piedra de construcción rústica de más de 20 años cayó sobre la vivienda de una familia en el distrito de Villa María del Triunfo y terminó destruyéndola por completo. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 28 de agosto en la zona Inca Pachacútec.

Pese a que el inmueble solo dejó restos de construcción, no hubo reporte de heridos. Además, una de las mascotas de la familia quedó atrapada bajo los escombros, pero fue rescatada a tiempo por sus dueños. "La única que salió afectada fue mi perrita, que terminó aplastada debajo de la cama", dijo a medios locales.

Pirca de más de 20 años cayó sobre vivienda en Villa María del Triunfo

La madre de familia Norma Ccaira se encontraba durmiendo con su hija cuando sucedió la pirca se desplomó. "Ha empezado a sonar como que se venía algo, como que el triplay ha empezado a romperse (…) atiné a sacar a mi hija, o sea, despertarla y sacarla", contó. En esa misma línea, las recientes obras de asfaltado y las intensas lluvias del sector habrían debilitado su estructura.

"Eso empezó desde el temblor del Día del Padre que hubo. Se hizo hueco la pista. Se hizo grieta y, por eso, fue que yo fui a la municipalidad a poner a conocimiento", reveló. Cabe precisar que, durante esa fecha, el sismo de magnitud 6,1 grados arrasó con diversas viviendas y centros en Lima y Callao, lo que dejó secuelas a nivel infraestructura en diversos establecimientos.

Municipalidad de VMT habría prometido nuevo muro

Como respuesta frente a su denuncia, las autoridades municipales solo le precisaron que levantarían otra estructura, informó Ccaira. Sin embargo, la afectada señala que, hasta la fecha, no hay resultados. "Lo único que hicieron fue mandarme un papel, que iban a sacar el muro, iban a poner otro (…) pero, por lo visto, no se hizo nada".

Es importante indicar que la zona Inca Pachacútec tiene pendientes muy pronunciadas y construcciones de antaño. Entre ellas, figuran las pircas mal construidas. Finalmente, Ccaira agregó que no sería la primera vez que reportan una situación de este tipo.

