Sociedad

Delincuentes roban en barbería en VMT y se llevan más de S/10.000 entre equipos y pertenencias

El asalto a la barbería de VMT, ocurrido en pleno horario de atención, dejó a las personas presentes en pánico. Vecinos y trabajadores del local exigieron medidas para enfrentar la inseguridad en la zona.

Sujetos se hicieron pasar por clientes y asaltaron una barbería en VMT. Se llevaron más de S/10.000 en equipos y pertenencias.
Sujetos se hicieron pasar por clientes y asaltaron una barbería en VMT. Se llevaron más de S/10.000 en equipos y pertenencias. | Foto: Composición LR/ Panamericana Televisión

La delincuencia volvió a golpear a los pequeños negocios en Lima. Una barbería con apenas cuatro meses de funcionamiento en Villa María del Triunfo (VMT), fue asaltada por tres sujetos armados que ingresaron haciéndose pasar por clientes. En pocos minutos se llevaron alrededor de S/10 mil entre herramientas y equipos de trabajo, además de pertenencias de los empleados y clientes.

El ataque ocurrió en pleno horario de atención y generó pánico entre los presentes, incluidos menores de edad. Uno de los padres que aguardaba en el local fue violentamente derribado al suelo. El administrador del negocio señaló a Panamericana Televisión que la situación no solo representa un duro golpe económico, sino también un riesgo para la seguridad de la zona.

PUEDES VER: Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

lr.pe

Asalto en barbería de VMT provocó indignación de vecinos de la zona

El asalto provocó indignación entre vecinos y barberos, que exigieron medidas concretas para frenar la delincuencia. Como respuesta inmediata, el local reforzó su seguridad con sistemas biométricos y protocolos internos. La barbería logró reabrir gracias a la solidaridad de empresas y proveedores que donaron herramientas al día siguiente.

"Los primeros meses son cruciales para recuperar la inversión inicial. Nos toca atravesar esta penosa situación, preocupados también por la seguridad de nuestros clientes y la experiencia negativa que vivieron", declaró. Asimismo, criticó la escasa presencia policial en el distrito. A pesar de lo ocurrido, la barbería logró reabrir gracias a la solidaridad de empresas y proveedores que donaron herramientas al día siguiente.

