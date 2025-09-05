Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', vuelve a ser captado ordenando con total frialdad los ataques contra cantantes nacionales producto de las extorsiones y el cobro de cupos que exigía su banda delincuencial conocida como Los Injertos del Cono Norte. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, se le escucha al cabecilla de esta organización criminal aprobar los ataques contra los artistas, horas antes de que sucediera el fallecimiento de Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10.

"Hay que dejar tres, cuatro cantantes muertos, hermano", se le escucha decir a Erick Moreno Hernández en una de sus conversaciones coordinando uno de sus ataques. Recordemos que el sicario, identificado como Pierre Panduro Verástegui, confesó haber estado implicado en el asesinato de Paul Flores. Además, fue sindicado de pertenecer a la banda criminal dirigida por alias, el 'Monstruo'.

Los audios del 'Monstruo' en los que ordena asesinatos de cantantes

Desde su guarida en Paraguay, Erick Moreno Henández, alias el 'Monstruo' coordinaba con sus sicarios los siguientes ataques contra sus víctimas. En los audios captados por la cámara de seguridad al interior de su domicilio se logra escuchar toda la conversación que mantiene el criminal más buscado del Perú solo unas horas antes del asesinato del apodado cantante 'Russo'

"Hay que matar cantantes, causa. Vamos a matar cantantes porque estos con... vean, hermano. Estos malditos nos quieren subestimar, nosotros ni cag... nos vamos a dejar", se le escucha decir a Erick Moreno. "Mañana voy a dejar un par de 'tirados', hermano", le responde su sicario Yojairo Arancibia Sevillano, a través de una llamada telefónica. En otro momento, se puede oír al 'Monstruo' afirmando que ya habría cometido el asesinato. "Estoy trabajando, ya ataqué a uno. Estoy trabajando, loquita", afirma el cabecilla.

El 'Monstruo' planeaba ataques con explosivos contra la PNP

Las planificaciones del 'Monstruo' no solo se limitaron a artistas nacionales, pues también coordinó atentados con drones equipados con explosivos dirigidos a las fuerzas policiales y empresas en Lima. Incluso, se reportaron amenazas directas contra el coronel Franco Moreno y su entorno familiar, de acuerdo con un reportaje de América Televisión.

En las imágenes difundidas por Domingo al Día, Erick Moreno discutía con miembros de su organización el pasado 25 de marzo sobre la compra de drones valorizados entre S/1.500 y S/3.000, lo que serían destinados a transportar granadas o cargas explosivas. Por ello, en los audios revelados, el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte buscaba "hacer volar" las bases policiales y atacar las oficinas públicas para amedrentar a las autoridades.

