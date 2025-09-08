Inicia proyecto de mantenimiento vial en avenidas clave de Lima | Composición LR | MML

Inicia proyecto de mantenimiento vial en avenidas clave de Lima | Composición LR | MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), inició este lunes 8 de septiembre la primera etapa del proyecto de mantenimiento vial en dos avenidas clave de la capital: la avenida Brasil, que abarca los sectores del Cercado de Lima, Breña y Jesús María, y la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, comenzando por las vías auxiliares y posteriormente en las calzadas principales, que concentran mayor tránsito vehicular y presentan un elevado nivel de deterioro. Las intervenciones incluirán cierres parciales que podrían afectar la circulación en ambas avenidas.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia el 8 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Foto: MML.

Plan de desvíos y cierre parcial en avenidas Brasil y Los Alisos

El cierre parcial e intervención de fresado y bacheo profundo se realizará en seis tramos, buscando alternar la apertura de vías para no afectar el tránsito público y privado. Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a domingo, en horarios diurnos y nocturnos, desde el 8 de septiembre hasta el 15 de diciembre en las principales vías metropolitanas.

La avenida Brasil estará parcialmente inhabilitada para facilitar la ejecución de las obras en un tramo de 5 kilómetros, que va desde la Plaza Bolognesi en dirección a la avenida El Ejército.

Plan de desvíos en la avenida Brasil. Foto: MML

Paralelamente, en la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres, se ejecutará el mantenimiento de un tramo de 4 kilómetros, que abarca desde la avenida Canta Callao hasta la avenida Túpac Amaru.

Plan de desvíos en la avenida Los Alisos. Foto: MML

Mantenimiento vial en Lima: inicia primera etapa con obras

El proyecto en estas vías corresponde a la I Etapa del Proyecto de Mantenimiento Vial, que contempla la reparación de calzadas y la instalación de señalización vertical en ocho importantes arterias de la ciudad.

Con una inversión de 37,7 millones de soles y un plazo de 100 días calendario, se busca rehabilitar más de 21 kilómetros de vías en once distritos de Lima Metropolitana, incluyendo Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Las obras incluyen pavimentación, reparación de la superficie de rodadura, colocación de señalética vertical y mejoras en la seguridad vial, beneficiando directamente a miles de peatones, ciclistas y conductores que transitan a diario por estas zonas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.