Mineros se salvaron de morir tras derrumbe de mina en La Libertad | Foto: composición LR | difusión

Mineros se salvaron de morir tras derrumbe de mina en La Libertad | Foto: composición LR | difusión

¡Se salvaron de morir! Diez mineros lograron ser rescatados con vida después de quedar atrapados por un derrumbe en una mina ubicada en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

Según informaron las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad, el incidente ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre, cuando un desprendimiento de tierras y rocas bloqueó el acceso a la mina, atrapando a los trabajadores en su interior.

Identifican a mineros rescatados tras derrumbe de mina en La Libertad

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional de Quiruvilca, serenazgo y personal de salud de la zona se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las labores de rescate. Es así como rescataron a los mineros:

David Toribio Gervacio (25)

Sabino Ávila Crespin (38)

Wilser Asto Castillo (42)

Witon Ávila Crespin (35)

Santos Uriol Anticona (45)

Jorge Enríquez Chuquimango (35)

Francisco Gerónimo Paredes (30)

Ananias Asunción Toribio (19)

Wilson Vasiano Vela (18)

Alejandro Asunción Toribio (30)

Trabajadores estuvieron atrapados más de 10 horas

Las autoridades informaron que tras más de 10 horas de esfuerzos intensos y coordinados, los mineros fueron rescatados en buen estado de salud.

“Aproximadamente a la 1:55 del 7 de septiembre, los diez mineros fueron rescatados y se encuentran estables. Solo uno fue trasladado al centro de salud de Quiruvilca para una evaluación rápida”, informaron.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.