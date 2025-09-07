HOYSuscripcion LR Focus

Diez mineros se salvaron de morir tras derrumbe de mina en La Libertad: estuvieron atrapados más de 10 horas

Autoridades revelaron la lista de mineros rescatados tras el derrumbe de una mina en Quiruvilca en La Libertad, luego de cerca de doce horas de labores de rescate.

Mineros se salvaron de morir tras derrumbe de mina en La Libertad
Mineros se salvaron de morir tras derrumbe de mina en La Libertad | Foto: composición LR | difusión

¡Se salvaron de morir! Diez mineros lograron ser rescatados con vida después de quedar atrapados por un derrumbe en una mina ubicada en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

Según informaron las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad, el incidente ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre, cuando un desprendimiento de tierras y rocas bloqueó el acceso a la mina, atrapando a los trabajadores en su interior.

Identifican a mineros rescatados tras derrumbe de mina en La Libertad

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional de Quiruvilca, serenazgo y personal de salud de la zona se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las labores de rescate. Es así como rescataron a los mineros:

  • David Toribio Gervacio (25)
  • Sabino Ávila Crespin (38)
  • Wilser Asto Castillo (42)
  • Witon Ávila Crespin (35)
  • Santos Uriol Anticona (45)
  • Jorge Enríquez Chuquimango (35)
  • Francisco Gerónimo Paredes (30)
  • Ananias Asunción Toribio (19)
  • Wilson Vasiano Vela (18)
  • Alejandro Asunción Toribio (30)

Trabajadores estuvieron atrapados más de 10 horas

Las autoridades informaron que tras más de 10 horas de esfuerzos intensos y coordinados, los mineros fueron rescatados en buen estado de salud.

“Aproximadamente a la 1:55 del 7 de septiembre, los diez mineros fueron rescatados y se encuentran estables. Solo uno fue trasladado al centro de salud de Quiruvilca para una evaluación rápida”, informaron.

