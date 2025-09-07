Congreso busca prohibir terapias y cirugías de cambio de sexo en menores de edad

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo de la Bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 12285-2025-CR, que propone prohibir cualquier intervención médica, hormonal o quirúrgica destinada a la transición de identidad de género en menores de 18 años. Ante esta situación, el colectivo de la Marcha del Orgullo expresó su total rechazo a esta iniciativa, ya que señala que se trata de un acto discriminatorio hacia su comunidad.

Asimismo, la organización señaló que en el Perú no existen centros médicos, ni privados ni estatales, que ofrezcan estos tratamientos a menores de edad, por lo que cuestiona la verdadera intención de este proyecto de ley.

Proponen prohibir terapias de reasignación de sexo en menores

Pues bien, el proyecto plantea prohibir completamente la prescripción, venta, administración o financiamiento de bloqueadores hormonales y cualquier otro fármaco con fines de transición de identidad sexual en menores de 18 años. Además, restringe las intervenciones quirúrgicas de afirmación de género y cualquier protocolo o programa institucional orientado a la transición social de menores.

No es todo. La iniciativa también veta programas educativos, protocolos institucionales y cambios en registros escolares que reconozcan la identidad auto percibida de los adolescentes, así como el financiamiento público o internacional para estas acciones.

Asimismo, se establecen sanciones penales de hasta cinco años de prisión para quienes las transgredan.

Rechazan proyecto de ley

Ante esta iniciativa, Gianna Camacho, vocera del colectivo Marcha del Orgullo, indicó que rechazan este proyecto de ley, ya que asegura que no se trata de una vulneración aislada o reciente, sino de una serie de violaciones sistemáticas que la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, junto a la bancada de Renovación Popular, han venido cometiendo contra la población trans.

Asimismo, recalcó que en el Perú no existen centros de salud, ni públicos ni privados, especializados en brindar acompañamiento o tratamiento hormonal a menores trans.

“No existe esto en nuestro país. Incluso ella cita a países como Suecia, Finlandia y Francia. Esto significa que, si no hay un problema actual ni casos que lo justifiquen, ¿por qué se presentan este tipo de iniciativas legislativas? Solo para buscar votos mediante el odio, probablemente pensando en su campaña electoral al Senado el próximo año”, dijo.

Sostuvo que lo más lamentable es que la congresista incluso propone penas privativas de libertad para quienes realicen estas intervenciones, algo que actualmente solo aplica a adultos y no a menores de edad. “Este tema no ha estado en la agenda de la población trans peruana”.

Además, Criticó que el Congreso prohibió la educación con enfoque de género y la educación sexual integral en los colegios, por lo que mencionó que estas situaciones ni siquiera se presentan en la educación actual.

“Es un rechazo tajante a este proyecto de ley discriminatorio, transfóbico y que la congresista ha promovido de forma sistemática”.