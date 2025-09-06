Alrededor de las 6:30 a. m. se reportó un accidente en el distrito de La Molina, en donde una conductora perdió el control de su vehículo luego de confundir el freno con el acelerador y estrellarse contra un restaurante que, afortunadamente, se encontraba cerrado y sin comensales al interior, según informaron las autoridades.

El gerente de seguridad ciudadana, general Javier Ávalos, informó que la magnitud de impacto fue tal que el vehículo atravesó la reja metálica y la puerta enrollable del establecimiento, lo cual dejó daños materiales severos. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron heridos tras el incidente.

Restaurante en La Molina se encontraba vacío durante el accidente

El accidente de tránsito no dejó heridos que lamentar, pues el local de comida estaba vacío durante la mañana. La conductora también resultó ilesa tras el impacto. No obstante, se reportaron serios daños materiales, pues la reja de seguridad, la puerta enrollable del ingreso y el medidor de luz quedaron destruidos.

Ante lo sucedido, personal de Luz del Sur acudió al lugar de los hechos para cortar la energía de la zona y evitar riesgos eléctricos mientras se llevaban las diligencias respectivas. La dueña del restaurante llegó al lugar poco después del incidente y señaló que la camioneta involucrada cuenta con seguro. Por ello, se coordinaron los trámites para cubrir los costos de reparación.

Conductora involucrada trasladada a la comisaría de Santa Felicia

Tras el accidente, la conductora involucrada fue llevada por la Policía Nacional a la comisaría de Santa Felicia, en donde se le practicó el examen toxicológico mientras se realizaron las diligencias de ley correspondiente. De acuerdo al reporte del general de seguridad del distrito, el hecho se trató de un error humano.

Cabe resaltar que la mujer se mostró visiblemente afectada por el accidente. Además, señaló a las autoridades que intentó estacionar su vehículo cuando se equivocó y pisó el acelerador en lugar del freno, lo que provocó que subiera a la vereda y terminara empotrando su auto contra el local. Al cierre de esta nota, se revisarán las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias del hecho.

