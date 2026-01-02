La temporada 2026 se presenta como muy extensa para Alianza Lima, ya que deberá disputar la Liga 1 y comenzar desde la fase previa de la Copa Libertadores. Por ello, Pablo Guede tendrá que planificar cuidadosamente su esquema para rotar al equipo. Es por esta razón que desde Alianza se vienen realizando diversos fichajes de cara a esta nueva aventura.

En este contexto, una de las primeras pruebas para los blanquiazules será el torneo que se celebrará en Uruguay, la Serie Río de la Plata 2026. Este certamen de verano reúne a grandes equipos internacionales como River Plate y Colo Colo. A continuación, todos los detalles para que no te pierdas este gran evento deportivo y, sobre todo, el debut de los blanquiazules, quienes buscarán dejar en alto el nombre de Perú.

Programación de la Serie Río de La Plata 2026

Los encuentros iniciales se disputarán entre el sábado 10 y el sábado 17 de enero, comenzando el torneo con el estreno de Alianza Lima.

10/1 | 9.00 p.m. – Independiente vs Alianza Lima | Parque Viera, Montevideo

12/1 | 9.00 p.m. – Cerro Largo vs Atlético Tucumán | Estadio Charrúa, Montevideo

13/1 | 6.15 p.m. – Huracán vs Cerro Porteño| Parque Saroldi, Montevideo

14/1 | 6.15 p.m. – Unión vs Alianza Lima | Parque Saroldi, Montevideo

14/1 | 9.00 p.m. – San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo | Estadio Luis Franzini, Montevideo

15/1 | 6.15 p.m. – Club Progreso vs Atlético Tucumán | Parque Saroldi, Montevideo

15/1 | 9.00 p.m. – Olimpia vs Colo-Colo | Estadio Luis Franzini, Montevideo

16/1 | 9.00 p.m. – Montevideo Wanderers vs Independiente | Parque Viera, Montevideo

17/1 | 6.00 p.m. – Defensor Sporting vs Unión | Estadio Luis Franzini, Montevideo

17/1 | 8.00 p.m. – San Lorenzo vs Cerro Porteño | Parque Viera, Montevideo

Mientras que la segunda fecha estaría programada para arrancar desde el 18 hasta el 26 de enero.

18/1 | 6:15 p.m. – Atlético Juventud vs Olimpia | Estadio Campus, Maldonado

18/1 | 9:00 p.m. – Colo-Colo vs Alianza Lima | Parque Viera, Montevideo

19/1 | 9:00 p.m. – Racing Club de Montevideo vs Universidad de Concepción | Estadio Luis Franzini, Montevideo

20/1 | 8:00 p.m . – Miramar Misiones vs Colón | Estadio Parque Artigas, Paysandú

20/1 | 10:00 p.m. – Nacional vs Deportes Concepción | Gran Parque Central, Montevideo

21/1 | 9:00 p.m. – Peñarol vs Colo-Colo | Centenario o CDS

22/1 | 9:00 p.m. – Montevideo Wanderers vs Deportes Concepción | Parque Viera, Montevideo

23/1 | 8:00 p.m. – Paysandú vs Colón | Estadio Parque Artigas, Paysandú

23/1 | 10:00 p.m. – Montevideo City vs Deportes Concepción | Estadio Charrúa, Montevideo

26/1 | 9:00 p.m. – Paysandú vs Miramar Misiones | Estadio Parque Artigas, Paysandú

¿Dónde ver Serie Río de la Plata 2026?

Todos los partidos de este gran torneo de verano se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, La República Deportes te ofrecerá la cobertura de este evento.