Programación de la Serie Río de La Plata 2026: con Alianza Lima, River Plate y Colo Colo, calendario completo del torneo amistoso de verano
Cada vez falta menos para este gran evento de verano que se llevará a cabo en Uruguay. El certamen comenzará con el debut de los blanquiazules bajo la dirección de Pablo Guede.
La temporada 2026 se presenta como muy extensa para Alianza Lima, ya que deberá disputar la Liga 1 y comenzar desde la fase previa de la Copa Libertadores. Por ello, Pablo Guede tendrá que planificar cuidadosamente su esquema para rotar al equipo. Es por esta razón que desde Alianza se vienen realizando diversos fichajes de cara a esta nueva aventura.
En este contexto, una de las primeras pruebas para los blanquiazules será el torneo que se celebrará en Uruguay, la Serie Río de la Plata 2026. Este certamen de verano reúne a grandes equipos internacionales como River Plate y Colo Colo. A continuación, todos los detalles para que no te pierdas este gran evento deportivo y, sobre todo, el debut de los blanquiazules, quienes buscarán dejar en alto el nombre de Perú.
Programación de la Serie Río de La Plata 2026
Los encuentros iniciales se disputarán entre el sábado 10 y el sábado 17 de enero, comenzando el torneo con el estreno de Alianza Lima.
- 10/1 | 9.00 p.m.– Independiente vs Alianza Lima | Parque Viera, Montevideo
- 12/1 | 9.00 p.m. – Cerro Largo vs Atlético Tucumán | Estadio Charrúa, Montevideo
- 13/1 | 6.15 p.m. – Huracán vs Cerro Porteño| Parque Saroldi, Montevideo
- 14/1 | 6.15 p.m. – Unión vs Alianza Lima | Parque Saroldi, Montevideo
- 14/1 | 9.00 p.m. – San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo | Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 15/1 | 6.15 p.m. – Club Progreso vs Atlético Tucumán | Parque Saroldi, Montevideo
- 15/1 | 9.00 p.m. – Olimpia vs Colo-Colo | Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 16/1 | 9.00 p.m. – Montevideo Wanderers vs Independiente | Parque Viera, Montevideo
- 17/1 | 6.00 p.m. – Defensor Sporting vs Unión | Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 17/1 | 8.00 p.m. – San Lorenzo vs Cerro Porteño | Parque Viera, Montevideo
Mientras que la segunda fecha estaría programada para arrancar desde el 18 hasta el 26 de enero.
- 18/1 | 6:15 p.m. – Atlético Juventud vs Olimpia | Estadio Campus, Maldonado
- 18/1 | 9:00 p.m. – Colo-Colo vs Alianza Lima | Parque Viera, Montevideo
- 19/1 | 9:00 p.m. – Racing Club de Montevideo vs Universidad de Concepción | Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 20/1 | 8:00 p.m. – Miramar Misiones vs Colón | Estadio Parque Artigas, Paysandú
- 20/1 | 10:00 p.m. – Nacional vs Deportes Concepción | Gran Parque Central, Montevideo
- 21/1 | 9:00 p.m. – Peñarol vs Colo-Colo | Centenario o CDS
- 22/1 | 9:00 p.m. – Montevideo Wanderers vs Deportes Concepción | Parque Viera, Montevideo
- 23/1 | 8:00 p.m. – Paysandú vs Colón | Estadio Parque Artigas, Paysandú
- 23/1 | 10:00 p.m. – Montevideo City vs Deportes Concepción | Estadio Charrúa, Montevideo
- 26/1 | 9:00 p.m. – Paysandú vs Miramar Misiones | Estadio Parque Artigas, Paysandú
¿Dónde ver Serie Río de la Plata 2026?
Todos los partidos de este gran torneo de verano se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, La República Deportes te ofrecerá la cobertura de este evento.