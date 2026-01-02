HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Política

Marisol Pérez Tello responde al JNE tras no admitir inscripción de su plancha presidencial: "Es una decisión absurda"

Pérez Tello expresó, por medio de una publicación de X, que se trata de una "decisión absurda" que pretende sacarlos del proceso electoral, por lo que apelarán y esperan que la institución resuelva la situación.

La candidata publicó un video a fin de demostrar que ingresaron los documentos "por mesa de partes ante la evidencia de que el sistema falló por indicación del propio Jurado". Foto: Composición LR
La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, responsabilizó al JNE por la supuesta inscripción extemporánea de la plancha presidencial de su partido, motivo por el cual se declaró improcedente.

Pérez expresó, por medio de una publicación de X, que se trata de una "decisión absurda" que pretende sacarlos del proceso electoral, por lo que apelarán y esperan que la institución resuelva la situación.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De acuerdo con su descargo, el JNE en la resolución de improcedencia "acepta" que los miembros del partido se mantuvieron conectados de manera ininterrumpida dentro del plazo de ley (art. 22) y que "el sistema de firmas digitales SIGNNET falló", pese a eso se determinó que la inscripción fue extemporánea.

Asimismo, publicó un video a fin de demostrar que ingresaron los documentos "por mesa de partes ante la evidencia de que el sistema falló por indicación del propio Jurado".

"Por transparencia, los miembros de JNE deberían pedir y mostrar la bitácora de usuarios del partido Primero La Gente, día por día desde el 20 al 24 de diciembre, con hora de ingreso, hora de salida, cuántas veces ingresaron, tiempo fuera y acciones realizadas por nuestros usuarios", solicitó.

El objetivo con ello es demostrar que la información que dependía de ellos "estuvo cargada dentro del plazo de ley", sostuvo. "No pudimos hacer lo que ellos nos impidieron porque "el sistema del proveedor falló", tal como lo reconocen (ver puntos 13 y 14 de la resolución)", indicó.

Pérez Tello cuestiona cambio de plataforma digital para firmar documentos

A su vez, Pérez Tello cuestionó la decisión técnica que habría adoptado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al uso de plataformas de firma digital en la etapa final de determinados procedimientos administrativos. Según se ha señalado, en esta fase se habría obligado a utilizar el software SIGNNET, dejando de lado ReFirma, una plataforma gratuita que fue empleada durante la etapa inicial para la suscripción de documentos oficiales.

Mencionó que debería existir una explicación técnica clara que justifique el cambio de proveedor, más aún cuando no se tiene acceso al Término de Referencia (TDR) del proceso.

También, solicitó al JNE mayor transparencia sobre la contratación del servicio. Entre los pedidos figura la publicación del contrato suscrito con la empresa SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C., así como del acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) y los reportes de incidencias registradas en la plataforma DECLARA+, vinculadas a problemas de conexión u operatividad.

"Por qué no muestran el contrato con SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C. y el SLA (service level agreement) y los reportes de incidencias de conexión a la plataforma DECLARA+ del JNE? ¿⁠Podrían por favor mostrar los reportes de pruebas en QA (control de calidad) y DEV (desarrollo) de la integración del sistema de firma digital con la plataforma y las actas del JNE que las aprueban? Y, finalmente, ¿cuál es la fecha de activación en producción de la integración del software de firma digital SIGNNET con DECLARA+?", escribió en sus redes.

