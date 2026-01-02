Hombre iba a visitar a su primo por Año Nuevo y muere atropellado por conductor en presunto estado de ebriedad en el Callao
Testigos indican que el taxi involucrado arrastró a la víctima varios metros en el Callao. Los familiares sospechan que el conductor estaba ebrio y piden justicia.
Un hombre, identificado como Óscar Esquen Pejerrey, perdió la vida cuando se dirigía a encontrarse con su primo para celebrar la llegada del Año Nuevo la tarde del 1 de enero. Según la versión de los testigos, la víctima caminaba por la avenida Perú y, al llegar al cruce con la avenida Quilca, en el Callao, fue atropellada y arrastrada varios metros por un auto de placa F3G-324, que brindaba el servicio de taxi.
Debido a las circunstancias del accidente, los familiares sospechan que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Por ello, exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para sancionar al responsable.
Hombre muere tras ser atropellado en Año Nuevo
Tras el accidente, familiares y amigos acudieron al lugar para exigir justicia. Asimismo, denunciaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en la zona, a pesar de contar con señalización. “Nos ayudábamos entre primos. Él venía a visitarme, nos íbamos a ver”, declaró un familiar del fallecido.
Efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades cercaron el área del incidente y recabaron los testimonios de los testigos. El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las investigaciones.
