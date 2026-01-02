Familiares de la víctima denunciaron que los accidentes son frecuentes en la zona. | Composición LR | Latina

Familiares de la víctima denunciaron que los accidentes son frecuentes en la zona. | Composición LR | Latina

Un hombre, identificado como Óscar Esquen Pejerrey, perdió la vida cuando se dirigía a encontrarse con su primo para celebrar la llegada del Año Nuevo la tarde del 1 de enero. Según la versión de los testigos, la víctima caminaba por la avenida Perú y, al llegar al cruce con la avenida Quilca, en el Callao, fue atropellada y arrastrada varios metros por un auto de placa F3G-324, que brindaba el servicio de taxi.

Debido a las circunstancias del accidente, los familiares sospechan que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Por ello, exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para sancionar al responsable.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Hombre muere tras ser atropellado en Año Nuevo

Tras el accidente, familiares y amigos acudieron al lugar para exigir justicia. Asimismo, denunciaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en la zona, a pesar de contar con señalización. “Nos ayudábamos entre primos. Él venía a visitarme, nos íbamos a ver”, declaró un familiar del fallecido.

Efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades cercaron el área del incidente y recabaron los testimonios de los testigos. El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las investigaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.