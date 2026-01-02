HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Sociedad

Hombre iba a visitar a su primo por Año Nuevo y muere atropellado por conductor en presunto estado de ebriedad en el Callao

Testigos indican que el taxi involucrado arrastró a la víctima varios metros en el Callao. Los familiares sospechan que el conductor estaba ebrio y piden justicia.

Familiares de la víctima denunciaron que los accidentes son frecuentes en la zona.
Familiares de la víctima denunciaron que los accidentes son frecuentes en la zona. | Composición LR | Latina

Un hombre, identificado como Óscar Esquen Pejerrey, perdió la vida cuando se dirigía a encontrarse con su primo para celebrar la llegada del Año Nuevo la tarde del 1 de enero. Según la versión de los testigos, la víctima caminaba por la avenida Perú y, al llegar al cruce con la avenida Quilca, en el Callao, fue atropellada y arrastrada varios metros por un auto de placa F3G-324, que brindaba el servicio de taxi.

Debido a las circunstancias del accidente, los familiares sospechan que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Por ello, exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para sancionar al responsable.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Motociclista es asesinado por su acompañante en Independencia: atacante huyó en el vehículo de la víctima

lr.pe

Hombre muere tras ser atropellado en Año Nuevo

Tras el accidente, familiares y amigos acudieron al lugar para exigir justicia. Asimismo, denunciaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en la zona, a pesar de contar con señalización. “Nos ayudábamos entre primos. Él venía a visitarme, nos íbamos a ver”, declaró un familiar del fallecido.

Efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades cercaron el área del incidente y recabaron los testimonios de los testigos. El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las investigaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre que perdió su casa en incendio en La Victoria cuenta que siniestro fue causado por pirotécnico: "Metieron un cohetón por la ventana"

Madre que perdió su casa en incendio en La Victoria cuenta que siniestro fue causado por pirotécnico: "Metieron un cohetón por la ventana"

LEER MÁS
Adulta mayor muere en incendio en su vivienda durante el Año Nuevo en VMT: corte de agua impidió controlar el siniestro

Adulta mayor muere en incendio en su vivienda durante el Año Nuevo en VMT: corte de agua impidió controlar el siniestro

LEER MÁS
Menor fallece tras ser arrastrado por camioneta en Juliaca previo al Año Nuevo: vehículo impactó contra moto en la que viajaba con su padre

Menor fallece tras ser arrastrado por camioneta en Juliaca previo al Año Nuevo: vehículo impactó contra moto en la que viajaba con su padre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

LEER MÁS
Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025