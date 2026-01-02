HOYSuscripcion LR Focus

Pataz: identifican cadáveres de tres fallecidos tras ataque armado en zona minera

Fiscalía de Pataz realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Las víctimas según vecinos de la zona eran agricultores.

Fallecidos fueron identificados como Eduardo Acosta (35), Marcelino Ramos (31) y Teodulio Ramos (33).
La Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz identificó a las tres personas que perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido en el sector Papagayo, anexo de Vijus, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.

Según información del Ministerio Público, los fallecidos fueron identificados como Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33). El fiscal provincial Limber Pascual Malqui Acosta dispuso el levantamiento de los cadáveres y el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con un comunicado oficial de la empresa Minera Poderosa, el incidente se registró durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando personal de seguridad acudió a la bocamina Papagayo tras escuchar disparos en la zona. En el lugar se hallaron los cuerpos con impactos de bala. La empresa sostuvo que las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la presunta intención de sustraer mineral, en un sector donde operan grupos vinculados a la minería ilegal.

Como parte de las primeras diligencias, se detuvo a dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, la PNP descartó la existencia de personas retenidas o desaparecidas dentro de la operación minera.

Sin embargo, un vecino de la zona señaló que los fallecidos serían agricultores de un anexo del distrito, dedicados al cultivo de frutales como mango, palta, limón y naranja en áreas cercanas al río Marañón, y afirmó no tener conocimiento de que se dedicaran a actividades mineras.

Piden control territorial en Pataz

En lo que va del año 2025, cerca de 49 personas han perdido la vida en hechos violentos vinculados a conflictos en zonas mineras reveló el alcalde de Pataz Aldo Carlos Mariños.

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Ancash señaló que las regiones afectadas por la minería ilegal han solicitado control territorial por parte del Estado y no únicamente la declaratoria de estado de emergencia, al considerar que esta medida no ha dado resultados efectivos.

Las investigaciones continúan con el fin de determinar responsabilidades y esclarecer plenamente los hechos.

