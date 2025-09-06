HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Política

Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

Requerimiento contra periodista Rodrigo Cruz ocurre a menos de un mes desde que Juan José Santiváñez asumió como ministro de Justicia, entidad de la cual depende la Procuraduría.

Periodista investiga los casos relacionados al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Foto: composición LR
Periodista investiga los casos relacionados al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Foto: composición LR

El 21 de agosto, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Latina Noticias. La Fiscalía dio su conformidad al pedido, lo que generó preocupación por un posible atentado contra la libertad de prensa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El requerimiento se produce luego de que Cruz participara en investigaciones periodísticas sobre el caso Cofre, que vincularía a la presidenta con un presunto encubrimiento al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como en reportajes sobre Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. Aunque la denuncia contra el reportero, presentada por Rodolfo Orellana, lo acusa de un presunto delito de cohecho, lo que realmente está en entredicho es su labor como periodista de investigación en el programa Punto Final.

PUEDES VER: Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

lr.pe

Cabe resaltar que apenas un día antes de conocerse este hecho, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, fue retirada de su cargo tras un pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Asimismo, estos movimientos ocurren a menos de un mes desde que Santiváñez asumió el Ministerio de Justicia, entidad de la que depende la Procuraduría. Su gestión ya arrastra observaciones por la rapidez con la que se están tomando decisiones que afectan tanto a la independencia de las investigaciones como a la libertad de prensa.

PUEDES VER: Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

lr.pe

Latina Noticias advirtió que el pedido contra Rodrigo Cruz constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y la protección de las fuentes, principios reconocidos en la Constitución. La televisora reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y señaló que no se callará frente a intentos de amedrentamiento.

Gobierno destituye a procuradora del caso Lava Jato tras presión de López Aliaga

La Procuraduría General del Estado destituyó a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato bajo la causal de 'pérdida de confianza'. La medida se tomó luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentara al menos tres pedidos formales exigiendo su salida. Es importante resaltar que Carrión lideraba las principales acciones legales contra las constructoras implicadas en el mayor escándalo de corrupción del país.

Tras su remoción, Carrión denunció injerencia política y reveló que fue objeto de hostigamiento mediante mensajes y presiones directas de López Aliaga, quien le exigía impulsar acciones legales específicas en el caso Rutas de Lima. La exprocuradora aseguró que su salida responde a intereses de Renovación Popular, partido del alcalde que también está bajo la lupa en investigaciones vinculadas a Odebrecht.

"El alcalde presidente del grupo político Renovación Popular, que está incluida en un caso penal en el cual nosotros participamos, hay un evidente conflicto vigente de interés (...) Un grupo de congresistas de Renovación Popular asistió el día 9 de junio a la PGE a pedirle a la procuradora, incluido el congresista Muñante, que es presidente de la comisión Lava Jato, mi apartamiento del cargo (...)

Me ha escrito (López Aliaga) en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome de que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa (...) Yo lo he comunicado a mi entidad, ellos lo que han hecho es atender los pedidos del alcalde de Lima", declaró en Canal N.

Notas relacionadas
Docentes jubilados y cesantes piden a Dina Boluarte promulgar ley de aumento de pensiones: "Que valore nuestra entrega a la educación"

Docentes jubilados y cesantes piden a Dina Boluarte promulgar ley de aumento de pensiones: "Que valore nuestra entrega a la educación"

LEER MÁS
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS
Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

LEER MÁS
Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

LEER MÁS
Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

LEER MÁS
Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

LEER MÁS
Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

LEER MÁS
Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota