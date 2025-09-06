Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

El 21 de agosto, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Latina Noticias. La Fiscalía dio su conformidad al pedido, lo que generó preocupación por un posible atentado contra la libertad de prensa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El requerimiento se produce luego de que Cruz participara en investigaciones periodísticas sobre el caso Cofre, que vincularía a la presidenta con un presunto encubrimiento al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como en reportajes sobre Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. Aunque la denuncia contra el reportero, presentada por Rodolfo Orellana, lo acusa de un presunto delito de cohecho, lo que realmente está en entredicho es su labor como periodista de investigación en el programa Punto Final.

Cabe resaltar que apenas un día antes de conocerse este hecho, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, fue retirada de su cargo tras un pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Asimismo, estos movimientos ocurren a menos de un mes desde que Santiváñez asumió el Ministerio de Justicia, entidad de la que depende la Procuraduría. Su gestión ya arrastra observaciones por la rapidez con la que se están tomando decisiones que afectan tanto a la independencia de las investigaciones como a la libertad de prensa.

PUEDES VER: Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

Latina Noticias advirtió que el pedido contra Rodrigo Cruz constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y la protección de las fuentes, principios reconocidos en la Constitución. La televisora reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y señaló que no se callará frente a intentos de amedrentamiento.

Gobierno destituye a procuradora del caso Lava Jato tras presión de López Aliaga

La Procuraduría General del Estado destituyó a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato bajo la causal de 'pérdida de confianza'. La medida se tomó luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentara al menos tres pedidos formales exigiendo su salida. Es importante resaltar que Carrión lideraba las principales acciones legales contra las constructoras implicadas en el mayor escándalo de corrupción del país.

Tras su remoción, Carrión denunció injerencia política y reveló que fue objeto de hostigamiento mediante mensajes y presiones directas de López Aliaga, quien le exigía impulsar acciones legales específicas en el caso Rutas de Lima. La exprocuradora aseguró que su salida responde a intereses de Renovación Popular, partido del alcalde que también está bajo la lupa en investigaciones vinculadas a Odebrecht.

"El alcalde presidente del grupo político Renovación Popular, que está incluida en un caso penal en el cual nosotros participamos, hay un evidente conflicto vigente de interés (...) Un grupo de congresistas de Renovación Popular asistió el día 9 de junio a la PGE a pedirle a la procuradora, incluido el congresista Muñante, que es presidente de la comisión Lava Jato, mi apartamiento del cargo (...)

Me ha escrito (López Aliaga) en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome de que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa (...) Yo lo he comunicado a mi entidad, ellos lo que han hecho es atender los pedidos del alcalde de Lima", declaró en Canal N.