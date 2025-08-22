Hombre en Jaén hace espectacular salto sobre delincuente para evitar que le robe su motocicleta
El delincuente intentó llevarse la moto, pero sus intensiones fueron frustradas tras la reacción del dueño del vehículo y la presencia de vecinos.
La delincuencia no tiene límites y ni los objetos que permanecen en la puerta de las casas se salvan de ser sustraídos. En un video difundido en TikTok por el canal Ozonotelevision mostró el preciso instante en que una motocicleta, estacionada frente a una casa en Jaén, se convirtió en el objetivo de un ladrón.
Una motocicleta que no tenía ninguna seguridad fue tomada por el delincuente; sin embargo, cuando intentaba llevársela, el propietario apareció de manera sorpresiva y se lanzó sobre él con un salto espectacular para frustrar el robo.
Ladrón huyó despavorido tras ser sorprendido durante robo
Según las imágenes de la cámara de seguridad de la zona, el ladrón con mucha cautela se subió al vehículo de dos ruedas. Cuando pretendía encenderlo, el dueño salió corriendo de su vivienda en el sector de Nuevo Horizonte, abrió la puerta de fierro y se lanzó contra el facineroso justo en el momento que estaba a punto de llevársela.
Tras el impactante salto, ambos hombres cayeron al suelo en medio de la calle, lo que generó la atención inmediata de los vecinos que salieron de sus casas para auxiliar a la víctima. Al percatarse de que estaba rodeado y podía ser capturado, el delincuente optó por huir a toda prisa, dejando atrás la motocicleta.
Las imágenes del frustrado robo fueron captadas por una cámara de seguridad de Jaén. . Foto: composición LR/ TikTok /@ozonotelevision
En ese momento, la pareja del propietario apareció para recoger el vehículo y llevarlo rápidamente al interior de la vivienda, con el fin de resguardarlo y evitar que volviera a convertirse en blanco de otro intento de robo.
