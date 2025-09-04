Dos crímenes en las últimas 24 horas

Uno de los ataques sangrientos ocurrió en el Callao, a plena luz del día y en plena vía pública. Foto: Composición LR / Ola TV Callao

Uno de los ataques sangrientos ocurrió en el Callao, a plena luz del día y en plena vía pública. Foto: Composición LR / Ola TV Callao

La delincuencia ha vuelto a estremecer el Perú. En las últimas 24 horas, se reportaron dos nuevos crímenes en el país. Los ataques sangrientos ocurrieron en el Callao y Trujillo.

En lo que va del año, se han reportado 5.184 homicidios en diferentes regiones, según el conteo diario y oficial de La República.

Sicarios asesinan a jalador del “Chosicano” en el Callao

Un nuevo hecho de violencia se registró la mañana de este jueves 4 de setiembre en la intersección de las avenidas Venezuela y Faucett, en el Callao. Paul Michael Luna Colonia (40), conocido jalador de la empresa de transporte informal “Chosicano”, fue asesinado a balazos en plena vía pública, a escasos metros de la central de videovigilancia del distrito.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Miguel registraron el momento exacto en que un sicario, vestido íntegramente de negro, se abalanzó contra la víctima y le disparó a quemarropa. Pese a recibir varios impactos de bala, Luna intentó huir cruzando la pista, pero cayó malherido en la vereda, donde finalmente perdió la vida.

En medio del ataque, un automóvil rojo estacionado cerca del lugar también fue alcanzado por las balas. Dentro del vehículo se encontraban dos jóvenes de 27 y 28 años, quienes resultaron con heridas superficiales producto del roce de los proyectiles, según confirmó un familiar.

Extranjero sordomudo asesina a su mejor amigo, también con discapacidad, a puñaladas en Trujillo

Un extranjero sordomudo de nacionalidad venezolana fue detenido por la Policía luego de que presuntamente acabara con la vida de su mejor amigo, también con discapacidad y de la misma nacionalidad, en un incidente ocurrido en la Trujillo.

Según información preliminar, el hecho ocurrió el último fin de semana en la urbanización La Rinconada. La víctima, identificada como José Quinto Quinto, de 38 años, recibió varias puñaladas por parte de Denny David Mendez Alfonso tras sostener una gresca.