Sorteo de la Kábala en vivo hoy 3 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Conoce los resultados de La Kábala para este 3 de enero. | Foto: composición LR

La Kábala concentra la atención de miles de jugadores en todo el país, quienes esperan con expectativa sus próximos resultados este sábado 3 de enero. El sorteo de Intralot llega con un Pozo Buenazo acumulado de S/ 5.268,030 por lo que la expectativa se centra en la jugada ganadora. Consulta los resultados completos de esta popular lotería del Perú y participa en el próximo sorteo para saber si tu número resulta ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!