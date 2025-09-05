HOYSuscripcion LR Focus

Pobladores en Arequipa piden reubicación de botadero de basura: “Tenemos que soportar el mal olor, moscas, enfermedades”

Vecinos de varias zonas denuncian que la contaminación viene generando enfermedades a niños y adultos mayores. Alcaldesa de Yura dice que pedirá declaratoria de emergencia._

Los afectados piden que el botadero sea trasladado fuera de Arequipa. Foto: Municipalidad de Yura
Autoridades del Ministerio del Ambiente, la Gerencia Regional de Arequipa, entre otras, llegaron a la plaza de Yura, para dialogar con un grupo de pobladores, quienes vienen solicitando la reubicación del botadero principal de basura en Arequipa.

Durante una reunión, los representantes del Minam propusieron un proyecto para mejorar la descomposición de la basura y reducir molestias a los habitantes cercanos; sin embargo, estos rechazaron las propuestas e indicaron que no desean una mejora, sino una reubicación del botadero fuera de Arequipa, ya que la situación les causa incomodidad.

Minam se reunió con vecinos de Yaura y de otros lugares para proponer mejoras en el botadero. Foto: Municipalidad de Yaura

En esa línea, los vecinos de La Pascana, El Milagro, Yura Tradicional, Virgen de la Asunción, entre otras, denunciaron que sufren efectos negativos, especialmente en época de lluvia, además de soportar olores desagradables.

“Tenemos que soportar el mal olor todos los días, las moscas, lo que vivimos aquí cerca, lo sabemos, y más en tiempo de lluvia. Las autoridades solo vienen de día, pero donde más se siente el olor es en las noches, en la madrugada”, indicó Javier Canahuire Palomino, representante de la Asociación Virgen de la Asunción.

Niños y ancianos enfermos

Otros de los ciudadanos también señalaron que constantemente los niños y la población vulnerable se enferman.

“Nos traen toda la basura de Arequipa, sabiendo que aquí hay niños, ancianos y que los centros de salud están colapsados. La mayoría de los pacientes acuden por diarreas, fiebre y otras enfermedades causadas por la contaminación del botadero”, indicó un vocero que participó en la mesa de trabajo.

La contaminación ha generado malestares en niños y adultos mayores. Foto: Municipalidad de Yura

Pobladores dicen sentirse abandonados

Por otro lado, en la mesa de trabajo, decenas de pobladores cercanos al botadero expresaron sentirse discriminados, ya que los residentes de las zonas urbanas de varios distritos de Arequipa no experimentan lo que ellos viven a diario.

"¿Acaso somos lo último de la sociedad? En la Constitución dice igualdad, y nos sentimos discriminados", indicó uno de los habitantes cercanos al botadero La Quebrada del Toro, donde él y su familia sienten los efectos de esta situación diariamente.

Comuna de Yura pedirá declaratoria de emergencia ambiental

Ante estos problemas la alcaldesa de Yura indicó que solicitará formalmente la declaratoria de emergencia ambiental por el botadero de Quebrada Honda, con el objetivo de que el Minam intervenga de manera inmediata y exija mejoras en la gestión de residuos por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

