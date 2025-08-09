OEFA alerta que Pisco y Arequipa superaron hasta 3 veces los límites de contaminación de aire

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que, durante la última semana, Pisco y Arequipa registraron niveles de material particulado (PM10 y PM2.5) superiores a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire establecidos por el Ministerio del Ambiente y a los Niveles de Estado de Alerta determinados por el Ministerio de Salud.

Según el organismo, los episodios de mayor contaminación se produjeron principalmente en horas de la tarde, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno natural conocido como “Vientos Paracas”, que provocan el levantamiento de polvo y la dispersión de partículas en el ambiente.

Los episodios de mayor contaminación se produjeron por los fuertes vientos. Foto: Difusión





Monitoreo ambiental permanente

El OEFA cuenta con 40 estaciones de vigilancia que operan las 24 horas, los 7 días de la semana, midiendo en tiempo real la presencia de material particulado fino y gases contaminantes como dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂).

Estas estaciones también registran variables meteorológicas como temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y velocidad del viento, datos clave para analizar cómo se dispersan los contaminantes.

Procesamiento de datos y alertas

En el Centro de Control de Vigilancia Ambiental, especialistas procesan y analizan la información obtenida para activar alertas, sustentar acciones de supervisión a empresas, dictar medidas administrativas y recomendar acciones a autoridades competentes.

Los reportes son públicos y pueden consultarse en el Módulo de Vigilancia Ambiental del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA).