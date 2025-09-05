Serenazgo interviene a dos ladrones de autopartes tras persecución en Arequipa

Vecinos de la zona acusan a hampones de otros robos en la zona. Foto: Composición LR / Seguridad Ciudadana de Arequipa

Dos presuntos delincuentes fueron intervenidos durante una persecución por el personal de serenazgo de José Luis Bustamante, en Arequipa, luego de que una mujer denunciara el robo de autopartes de su vehículo de placa T3M-509, de color blanco, por varios sujetos. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Tras la alerta, más de 10 agentes iniciaron un operativo en sus vehículos para intervenir a los hampones, quienes venían causando temor en la ciudadanía de la Ciudad Blanca.

“Tuvimos temor, pero es nuestro trabajo. En la persecución, uno de ellos se bajó en el cruce de Vidaurrazaga y el Avelino, cerca del puente, y corrió. Después, seguimos a los que estaban en el auto, los cerramos y esperamos a la policía para que realice las diligencias posteriores”, indicó Jordan Carpio, uno de los serenos de José Luis Bustamante que participó en el operativo.

Durante la persecución, uno de los sujetos descendió del auto y huyó con rumbo desconocido, mientras que otros fueron alcanzados en el pasaje “Puerta Verde”, con el apoyo de la unidad EGK-503, al mando de Carlos Tula.

Identifican a intervenidos

Los detenidos fueron identificados como Mauro Cabrera Quispe y Jason Quispe Echevarría, y se habla de un tercer implicado que logró fugarse.

Al lugar acudió personal policial de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero para realizar las diligencias correspondientes. Luego, se hizo presente la fiscal Helen Bellido Reynoso, de la Segunda Fiscalía de Paucarpata, quien asumió el caso.

La agraviada, identificada con las iniciales B. D. M., reconoció a los sujetos detenidos. Según uno de los serenos, los agraviados refieren que, efectivamente, este vehículo estaba rondando el domicilio. Después de detectar este hecho, retornó.

Policía busca al tercer delincuente

La búsqueda continúa para dar con el delincuente que logró escapar por inmediaciones del Avelino Cáceres durante la intervención.

Finalmente, los vecinos de la zona señalaron a los mismos sujetos como responsables de otros robos delitos, como hurtos de celulares, carteras y pertenencias en la zona, lo cual está en investigación.