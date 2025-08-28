Así lucirá el histórico Edificio Giacoletti en Plaza San Martín que será restaurado tras el devastador incendio de 2018

El edificio Giacoletti, que será restaurado desde este jueves 28 de agosto, fue declarado monumento histórico en 1972. | Foto: composición LR | Municipalidad de Lima difusión

El edificio Giacoletti, que será restaurado desde este jueves 28 de agosto, fue declarado monumento histórico en 1972. | Foto: composición LR | Municipalidad de Lima difusión

El edificio Giacoletti, ubicado en la Plaza San Martín, que sufrió severos daños por el devastador incendio que se registró en el 2018, será renovado a partir de este jueves 28 de agosto de 2025. Este inmueble, construido en 1912 y declarado monumento histórico en 1972, contará con un diseño contemporáneo y con infraestructura moderna. El espacio podrá ser utilizado para ofrecer diversos servicios a la población.

Según el municipio, este proyecto abarca la restauración de la fachada original de estilo Art nouveau italiano, que fue destruida por las intensas llamas. Además, contará con ambientes dedicados a la Marca Lima, atención al turista y una sala de Interpretación Inmersiva, que expondrá la historia del edificio y el Centro de Lima. Asimismo, el inmueble tendrá la presencia de Policía de Turismo y la Gerencia de Turismo.

Así lucirá el histórico Edificio Giacoletti en Plaza San Martín

El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), anunció la colocación de la primera piedra este jueves 28 de agosto a partir de las 3.00 p. m. para dar inicio a las obras de restauración del histórico edificio Giacoletti. Ante dicho comunicado, la MML reveló una fotografía que simula el resultado de la recuperación y renovación del emblemático inmueble.

Asimismo, Lima Labs compartió imágenes de la maqueta del edificio Giacoletti, que fue trabajada por dicha compañía. Estas son las siguientes:

Incendio de Edificio Giacoletti

El incendio del edificio Giacoletti se registró la madrugada del 27 de octubre del 2018. Todos sus ambientes fueron afectados gravemente por las llamas y parte de su infraestructura se derrumbó. Ante esta lamentable situación, varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajaron para controlar el fuego. Asimismo, evacuaron a las personas que residían en casas contiguas, incluso a los huéspedes del hotel Bolívar y los ciudadanos que se encontraban en los locales ubicados en el jirón Quilca y la avenida Nicolás de Piérola.

Tras la intervención de los bomberos, las autoridades informaron que el incendio habría iniciado en la cocina de la pollería Norky's, que operaba en el inmueble. Asimismo, se comprometieron a realizar la reconstrucción del lugar. Sin embargo, dicha promesa no fue cumplida durante varios años. En la actualidad, tras siete años del incendio, el edificio Giacoletti será renovado.

