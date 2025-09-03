Pareja de 'El Monstruo' acusa a coronel de la PNP de sembrar drogas y de robar dinero de cajera de la red criminal

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de Liseth Ruiz Cruz, pareja de 'El Monstruo', quien acusó a coronel de PNP de manipular pruebas y robar dinero. | Foto: composición LR | difusión

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de Liseth Ruiz Cruz, pareja de 'El Monstruo', quien acusó a coronel de PNP de manipular pruebas y robar dinero. | Foto: composición LR | difusión

Durante la audiencia del PJ de evaluación de prisión preventiva en su contra, Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', señaló que el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, le habría sembrado pruebas de delito a sus hermanos y se habría apropiado del dinero de Clarén Grace Bado, conocida con el alias de 'Grace', quien se encuentra siendo investigada por su presunta vinculación con la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

"El señor Moreno Panta que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos entró al condominio y les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló (...) Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos ¿por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?", declaró ante el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Pareja de 'El Monstruo' acusa a coronel PNP de sembrar pruebas y robar dinero

La pareja de El Monstruo indicó que el coronel habría realizado actos ilícitos en contra de sus familiares y de Grace Bado. Cabe señalar que Bado fue detenida por la PNP debido a que sería la presunta cajera y administradora financiera de la organización liderada por 'El Monstruo'. Según las indagaciones policiales, Grace habría ocultado sus vínculos con el crimen organizado bajo la fachada de emprendedora y creadora de contenido en TikTok.

Asimismo, manifestó ser inocente, a pesar de que el Ministerio Público y la Policía, la investigan debido a que habría realizado coordinaciones, desde Paraguay y Bolivia, para que se lleven a cabo las extorsiones, además que se habría encargado de enviar amenazas y de manejar el dinero ilícito.

"Hay un video donde manifiestan que yo secuestro, extorsiono, he planificado actos de extorsión. Soy inocente. Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o ir a un lugar y denunciar al padre de mi hija, el cual está en la investigación como presunto líder", manifestó.

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra pareja de 'El Monstruo'

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, por presuntamente integrar la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', dedicada a la extorsión de transportistas, empresarios, colectiveros y más.

Asimismo, impuso la misma medida en contra de 20 presuntos integrantes de la red criminal, comparecencia restringida para cinco y arresto domiciliario para dos, entre ellos contra Martina Hernández De la Cruz, madre de 'El Monstruo'.

