'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
Sociedad

Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir insumos hace seis meses: “¡Nos dejaron sin alimentos, pero no sin voz!”

Presidenta de la Red de Ollas Comunes de Pachacamac advierte que gestión tardía de la municipalidad para conseguir productos podría afectar alrededor de 7 mil beneficiarios.

Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir ningún alimentos hace seis meses.
Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir ningún alimentos hace seis meses. | URPI-LR | Melissa Landa

Con información de Melissa Landa

Ollas comunes denuncian que no han recibido productos de la Municipalidad de Pachacamac hace seis meses. Julia Ninahuamán, presidenta de la Red de Ollas Comunes del distrito en mención, advierte que la continuidad del servicio comunitario está en riesgo.

Este 2 de septiembre, un grupo de representantes del programa social realizó un plantón frente al municipio liderado por el alcalde Enrique Cabrera. Las madres de familia, con pancarta en mano, reclamaban la falta de productos para sostener la alimentación de las personas que acuden a olla común.

Niños serían los más afectados

Julia Ninahuamán indicó que desde enero de 2025 no reciben alimentos por parte del municipio distrital, situación que impacta a más de 7.000 familias. Además, señaló que los damnificados serían los niños, adultos mayores y familias con integrantes pertenecientes al sector vulnerable.

“Llevamos años luchando por un presupuesto mediante plantones, banderolazos y soportando maltratos. Ahora esperamos que se cumpla, porque detrás de nosotras hay familias vulnerables. No estamos en contra del trabajo del alcalde, al contrario, lo hemos apoyado con nuestros votos, pero en estos momentos nos está dando la espalda al no ejecutar el presupuesto. Esto es un atropello”, sostuvo Ninahuamán.

Servicio comunitario en riesgo

Durante la movilización, las integrantes de la olla común de Pachacamac advirtieron que la falta de apoyo por parte de la municipalidad pone en riesgo la continuidad del servicio comunitario que vienen realizando de manera ad honorem.

“Sin lucha no hay victoria” fue uno de los mensajes más repetidos por las madres de familia, quienes exigían ser atendidas por el alcalde y los funcionarios de la comuna. Sin embargo, su pedido no fue concretado.

Municipalidad de Pachacamac responde

Jorge Olaechea Reyes, secretario general de la municipalidad de Pachacamac, declaró a La República que la gestión municipal ya está coordinando acciones para atender la situación, aunque la demora se debe a trámites burocráticos.

“Hemos estado realizando las diligencias dentro de los plazos establecidos por las entidades correspondientes. Sin embargo, también hemos buscado abastecer las ollas comunes a través del programa Pachamikuy, con más de ocho mil toneladas de alimentos”, explicó.

El representante municipal sugirió que la manifestación organizada frente a instalación municipal tendría "fines políticos", ya que un día antes la entidad había publicado un comunicado anunciando la contratación con el proveedor. Finalmente, Olaechea aseguró que en los próximos días las ollas comunes estarán recibiendo los productos.

