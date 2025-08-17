Sicarios asesinan a joven con 28 disparos en calle de Manchay: PNP investiga ajuste de cuentas

Nuevo crimen en Pachacámac. Un joven de tan solo 20 años murió asesinado a balazos a plena luz del día en una calle de Manchay. El fallecido, identificado como David Alejo Tapasco, fue acribillado por un sicario que le disparó a quemarropa al menos 28 veces.

El violento crimen ocurrió frente al parque conocido como Las Mercedes. De acuerdo con la Policía, el joven fue interceptado cuando se disponía a realizar un pedido en una tienda de la zona. De manera imprevista, un vehículo con las lunas polarizadas se estacionó frente a él, y de su interior bajó un sujeto que le propinó una serie de disparos.

Crimen pasó frente a vecinos y niños

Según testigos, Davis Tapasco trató de huir corriendo al percatarse del hombre armado, sin embargo, fue alcanzado por el gran número balas. Su cuerpo acabó tendido frente a la fachada de una vivienda. La escena, ocurrida en plena vía pública, generó el pánico entre los presentes, entre ellos, vecinos, padres de familia y hasta niños.

Víctima contaría con antecedentes

La Policía Nacional sostuvo que el joven registra denuncias previas por una serie de delitos, como tráfico ilícito de drogas, violencia familiar, tentativa de homicidio, y posesión ilegal de armas de fuego. Por tales razones, las primeras hipótesis estarían relacionadas a un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Cabe resaltar, que reportes indicaron que hace un año Tapasco fue tenido por posesión de drogas por la PNP de La Molina-Cieneguilla.

Vecinos reclaman mayor protección

Lo feroz del ataque encendió las alarmas de preocupación de los vecinos de Manchay, debido a que hace tan solo un mes una joven fue asesinada a balazos en el mismo lugar. La acribillaron dentro de una camioneta. "En julio pasó, también la misma cantidad de balas. Lo que más preocupa porque una bala perdida le puede caer a un niño y matarlo", señaló una angustiada vecina para América Noticias.

Exhortaron mayor seguridad y protección por parte de las autoridades distritales, además de mayor presencia policial y del serenazgo. Temen que la zona se convierta en tierra de nadie si no se aplican las medidas correspondientes para evitarlo. Desean vivir en paz. Se conoció que el caso viene siendo investigado por la Policía para dar con los responsables del asesinato.

