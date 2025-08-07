HOY
Sociedad

Pataz: Liberan a 23 trabajadores intervenidos en bocamina y 3 campamentos

Tras pasar control de identidad y al no tener antecedentes, Ministerio Público dispuso su libertad, pero se destruyeron una bocamina, 20 carros mineros y herramientas utilizados en la minería ilegal.

Una bocamina y 3 campamentos fueron destruidos en Pataz.

Los 23 trabajadores intervenidos durante una operación ejecutada en la bocamina ‘Punto 28’ y en tres campamentos utilizados para la minería ilegal en el anexo Los Alisos, en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad, fueron liberados por disposición del Ministerio Público.

En este operativo realizado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) no solo se eliminaron esa bocamina y los campamentos, sino que se destruyó 20 carros mineros, un tractor, 15 cilindros, tres tanques de oxígeno industrial y cuatro generadores eléctricos de alto voltaje.

También tres compresoras, así como galones con combustible, cableados eléctricos y otros insumos para dicha actividad ilícita en las inmediaciones de los campamentos que servían como almacenes de herramientas para extraer hasta 40 kilos de oro.

Las 23 personas intervenidas fueron sometidas a control de identidad. Tras verificar que ninguno poseía antecedentes penales, quedaron en libertad.

Esta operación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Reddign Palacios Rabanal. El área fue acordonada por personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y la División contra la Minería Ilegal (Divcomin) de la Policía Nacional.

Además, participaron representantes del Ejército del Perú, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad.

EXTIENDEN ESTADO DE EMERGENCIA

En tanto, el gobierno prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, por 60 días a partir del 7 de agosto con el objetivo de enfrentar el accionar de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 101-2025-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma establece que las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en la provincia de Pataz, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, a fin de enfrentar a las redes criminales que operan en la zona.

Asimismo, se dispone la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas. Quedan exceptuadas de esta medida las personas que prestan servicios esenciales, tales como salud, medicinas, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza pública, servicios funerarios y actividades conexas.

Durante el horario de inmovilización social obligatoria, las farmacias y boticas podrán brindar atención según la normativa vigente. También se permite el desplazamiento peatonal o en vehículo particular de quienes requieran atención médica urgente o de emergencia.

Diario la República hoy portada

