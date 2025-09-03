HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

La Punta rechaza penal en El Frontón por riesgo en la seguridad: “Sería como traer a vacacionar a delincuentes”

El alcalde Ramón Garay pidió al Gobierno reevaluar la iniciativa aprobada por el Ministerio de Justicia, argumentando riesgos para la seguridad ciudadana, el ecosistema y el turismo en el distrito.

Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en El Frontón
Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en El Frontón | Composición LR

Luego de anunciarse la aprobación por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la construcción de un nuevo penal en El Frontón destinado a jefes de organizaciones criminales, la Municipalidad de la Punta se pronunció a través de sus canales oficiales en completo rechazo a la iniciativa.

Según indican en un comunicado subido a Facebook, esta obra solo "ateraría la seguridad, tranquilidad y el orden que caracterizan al distrito y que constituyen la base del bienestar de sus vecinos". Además, solicitaron a las autoridades competentes considerar "su eventual descarte".

Comunicado de la Municipalidad de La Punta. Foto: Difusión

Comunicado de la Municipalidad de La Punta. Foto: Difusión

PUEDES VER: Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

lr.pe

Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en El Frontón

Desde la entidad edil indicaron que esta negativa también responde al sentir de los vecinos. "Tienen el derecho de ser escuchados y de ver respetada su voz a través de sus autoridades locales", afirmaron. Además de lo ya mencionado, indicaron que esta construcción afectaría el patrimonio ambiental del distrito, además del desarrollo económco vinculado al turismo, "actividad que beneficia a parte de la población local y provincial.".

Luego de exponer sus motivos, la comuna pidió directamente a las instancias correspondientes evaluar con detenimiento la viabilidad de esta obra y considerar su posible descarte, "priorizando alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano". Asimismo, en declaraciones para Canal N, el alcalde Ramón Garay indicó que considera esta una decisión "unitaleral". "La presidenta y el ministro Santivañez realizaron su visita y luego anunciaron la obra. Es por ello que nosotros automáticamente mostramos nuestro rechazo", afirmó.

Temen por la seguridad de los vecinos en La Punta

"Según los antecedentes históricos, el penal El Frontón no fue una prisión segura. Había presos que se fugaban. Albergar a 2.000 reclusos de alta peligrosidad representa un riesgo excesivo. Además, la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en la isla tendría un impacto negativo en el ecosistema marino y afectaría gravemente las actividades náuticas que se practican en la zona", señaló el alcalde.

"¿A dónde se van a botar los desechos, por dónde se van a trasladar los materiales. Es inviable una construccin aquí. No hay nada en esta isla", agregó, preocupado por las consecuencias ambientales.

Desde la comuna indicaron que aún no lograron conversar con las autoridades competentes y que llegarán hasta las últimas instancias para que el Gobierno reconsidere esta propuesta. "Contamos con el respaldo de la población y agotaremos todas las vías legales para solicitar al Gobierno que reconsidere esta decisión y destine la inversión a otros penales, como los de Ancón. Traer a delincuentes de alta peligrosidad a una isla como El Frontón sería como trae a los delincuentes a vacacionar a una isla", concluyó.

PUEDES VER: Así es el refugio en la Escuela Naval donde vecinos y cadetes de La Punta se protegen del posible tsunami

lr.pe

Aprueban construcción de penal en El Frontón

Este martes 2 de setiembre, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó, a través del Ministerio de Justicia, la construcción de el penal El Frontón para jefes de organizaciones criminales. La propuesta fue evaluada y aprobada por unanimidad durante la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), donde participaron representantes de diversas instituciones del Estado.

Según informó el ministro de Justicia, el proyecto se ejecutará mediante inversión privada bajo el mecanismo de obras por impuestos y su edificación tomará entre 8 y 10 meses. Además, señaló que las Fuerzas Armadas serán responsables de realizar los trabajos de limpieza del área donde se desarrollará la infraestructura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

LEER MÁS
Proponen convertir la isla San Lorenzo en un nuevo distrito del Callao

Proponen convertir la isla San Lorenzo en un nuevo distrito del Callao

LEER MÁS
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Chicharrón o anticucho?, por Maritza Espinoza

Cuando las mujeres hacen,por Beatriz Rodríguez Satizábal

Construir sobre ruinas, por César Azabache Caracciolo

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 3 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota