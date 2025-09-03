Luego de anunciarse la aprobación por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la construcción de un nuevo penal en El Frontón destinado a jefes de organizaciones criminales, la Municipalidad de la Punta se pronunció a través de sus canales oficiales en completo rechazo a la iniciativa.

Según indican en un comunicado subido a Facebook, esta obra solo "ateraría la seguridad, tranquilidad y el orden que caracterizan al distrito y que constituyen la base del bienestar de sus vecinos". Además, solicitaron a las autoridades competentes considerar "su eventual descarte".

Comunicado de la Municipalidad de La Punta. Foto: Difusión

Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en El Frontón

Desde la entidad edil indicaron que esta negativa también responde al sentir de los vecinos. "Tienen el derecho de ser escuchados y de ver respetada su voz a través de sus autoridades locales", afirmaron. Además de lo ya mencionado, indicaron que esta construcción afectaría el patrimonio ambiental del distrito, además del desarrollo económco vinculado al turismo, "actividad que beneficia a parte de la población local y provincial.".

Luego de exponer sus motivos, la comuna pidió directamente a las instancias correspondientes evaluar con detenimiento la viabilidad de esta obra y considerar su posible descarte, "priorizando alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano". Asimismo, en declaraciones para Canal N, el alcalde Ramón Garay indicó que considera esta una decisión "unitaleral". "La presidenta y el ministro Santivañez realizaron su visita y luego anunciaron la obra. Es por ello que nosotros automáticamente mostramos nuestro rechazo", afirmó.

Temen por la seguridad de los vecinos en La Punta

"Según los antecedentes históricos, el penal El Frontón no fue una prisión segura. Había presos que se fugaban. Albergar a 2.000 reclusos de alta peligrosidad representa un riesgo excesivo. Además, la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en la isla tendría un impacto negativo en el ecosistema marino y afectaría gravemente las actividades náuticas que se practican en la zona", señaló el alcalde.

"¿A dónde se van a botar los desechos, por dónde se van a trasladar los materiales. Es inviable una construccin aquí. No hay nada en esta isla", agregó, preocupado por las consecuencias ambientales.

Desde la comuna indicaron que aún no lograron conversar con las autoridades competentes y que llegarán hasta las últimas instancias para que el Gobierno reconsidere esta propuesta. "Contamos con el respaldo de la población y agotaremos todas las vías legales para solicitar al Gobierno que reconsidere esta decisión y destine la inversión a otros penales, como los de Ancón. Traer a delincuentes de alta peligrosidad a una isla como El Frontón sería como trae a los delincuentes a vacacionar a una isla", concluyó.

Aprueban construcción de penal en El Frontón

Este martes 2 de setiembre, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó, a través del Ministerio de Justicia, la construcción de el penal El Frontón para jefes de organizaciones criminales. La propuesta fue evaluada y aprobada por unanimidad durante la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), donde participaron representantes de diversas instituciones del Estado.

Según informó el ministro de Justicia, el proyecto se ejecutará mediante inversión privada bajo el mecanismo de obras por impuestos y su edificación tomará entre 8 y 10 meses. Además, señaló que las Fuerzas Armadas serán responsables de realizar los trabajos de limpieza del área donde se desarrollará la infraestructura.

