Luego de la alerta de tusnami emitida por la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú (Dihidronav), diversos municipios de los distritos que conforman la Costa Verde ordenaron cerrar playas y rutas como medida de seguridad. En este sentido, en el ditrito de La Punta, en el Callao, la teniente alcaldesa de la Municipalidad de La Punta, Marisol Gabilondo, informó que ya se activaron los protocolos de emergncia respectivos ante estos casos. Sin embargo, también recalcó que hubo quienes decidieron no acatar las advertencias emitidas por la Marina de Guerra.

“A las 5 de la mañana, la Dirección de Hidrografía emitió un comunicado recomendando evacuar preventivamente las zonas costeras. Por eso, se comunicó a los vecinos sobre la posibilidad de realizar una evacuación horizontal (salir del distrito) o vertical (ir a edificios)”, fueron sus declaraciones a Panamericana. Según dijo, La Punta cuenta con 17 puntos seguros, entre ellos la Escuela Naval, la Villa de la Marina y edificios altos dentro del distrito.

Nadadadores y deportistas ignoraron advertencias de la Marina ante alerta de tsunami

Gabilondo indicó que, apesar de las constantes alertas emitidas y las recomendaciones, algunos nadadores y deportistas que llegan al distrito se rehusaron a acatar las diposiciones. "En la mañana, se comunicó a los clubs nauticos que no podían salir al mar. Nosotros recibimos muchos vistantes que practican diferentes deportes, como nado abierto, kayak, velero, etc. En este sentido, a pesar de que nuestros serenos y personal de defensa civil estuvieron monitoreando que las personas no ingresen a la playa, lamentablemente hay gente irresponsable que no ha querido hacer caso", comentó.

Sin embargo, también advirtió que ya se encuentran en colaboración con la Policía Nacional ante un posible cierre del distrito y en coordinaciones con la División de Tránsito para facilitar la salida de vehículos. "Estamos pensando en cerrar el distrito. Ya hemos comunicado a los negocios que no abran sus puertas, así como a los pescadores que aseguren sus embarcaciones y se retiren". Indicó que, lamentablemente, “La Punta tiene solo una vía de salida, por lo que debemos priorizar su uso antes de que se produzca una emergencia real".

Activan protocolos y recomiendan evacuar zona costera en el Callao ante alerta de tsunami

El Gobierno Regional del Callao comunicó a la ciudadanía la suspensión de todas las actividades en la zona costera del distrito, luego de la alerta de tsunami en el litoral peruano emitida por la Marina de Guerra del Perú. En este sentido, el GORE Callao instó a las autoridades de distritos como La Punta, Ventanilla y zonas del Callao centro activar los respectivos planes de contingencia, ante la llegada de las primeras olas, que según información oficial, alcanzarían una altura de 1.27 metros.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación recomendó a los alcaldes activar los protocolos de emergencia e iniciar una evacuación preventiva de la ciudadanía con un mínimo de tres horas de anticipación. Así, desde la Municipalidad de La Punta, recordaron a los vecinos que podrían realizar una evacuación tanto horizontal como vertical; es decir, podrían movilizarse fuera del distrito o buscar resgurdo en los puntos más altos de la zona.

