Proponen convertir la isla San Lorenzo en un nuevo distrito del Callao

En medio de su participación en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano, el candidato Hernán Garrido Lecca planteó convertir parte de la isla San Lorenzo en un espacio turístico y de entretenimiento. Además, propuso de declarar a esta y a las islas cercanas como un nuevo distrito del Callao, como parte de su plan de desarrollo para los siete distritos de la provincia constitucional y su territorio insular.

Durante un conversatorio con la militancia chalaca, Garrido Lecca, exministro de Vivienda y de Salud, señaló que el territorio insular ha sido abandonado o subutilizado. Explicó que propone habilitar el lado de la isla San Lorenzo que mira hacia el litoral chalaco como espacio turístico y de entretenimiento; mientras que El Frontón, las islas Palomino y la parte más occidental de San Lorenzo serían destinadas a la conservación, como reservas naturales, debido a su riqueza en fauna y flora.

Eso sí, aclaró que no considera reabrir el antiguo penal de El Frontón, pues “las cárceles deben estar sobre los 4.000 metros del nivel del mar”. Esto tras la reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte.

El exministro afirmó que para garantizar servicios básicos en la isla San Lorenzo se plantea la instalación de plantas desalinadoras que permitan dotarla de agua potable. Además, precisó que es necesario aprovechar las riberas de los ríos Chillón y Rímac, donde actualmente viven miles de familias expuestas a huaicos e inundaciones recurrentes.

Las riberas chalacas de ambos ríos representan 200 hectáreas de suelo urbano que, según el candidato, podrían destinarse a proyectos de urbanización y desarrollo en beneficio del Callao.

“Yo me siento comprometido con el Callao, porque aquí estudié mis 12 años de colegio en el liceo naval”, indicó. Asimismo, advirtió sobre problemas que considera poco visibles en la provincia, como la deserción escolar desde la educación primaria y el incremento de la desnutrición crónica en menores.