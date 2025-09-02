HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Alcalde dice que hay cerca de 500 familias que viven sin agua ni luz. Pobladores realizaron una protesta pacífica para exigir su atención.


"Las autoridades nos prometieron una solución, pero no cumplieron", indicaron los afectados.
"Las autoridades nos prometieron una solución, pero no cumplieron", indicaron los afectados.

Un grupo de pobladores del sector de Las Brisas, en el distrito de Salaverry, Trujillo, llegó hasta las afueras de la Casa de Gobierno de La Libertad para denunciar que llevan más de una década sin servicios básicos.

"Pedimos servicios básicos para Las Brisas de Salaverry. No contamos con agua y luz desde hace 12 años. Las autoridades nos prometieron que iban a solucionar el problema, pero hasta ahora no hay ninguna solución", dijo Ana Bracamonte, una de las pobladoras afectadas.

Realizaron protesta

lr.pe

Realizaron protesta

Con pancartas en mano, los pobladores llevaron a cabo una protesta pacífica y solicitaron al Consejo Regional de La Libertad que transfiriera los terrenos de Chavimochic, donde se encuentran Las Brisas de Salaverry, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para su regularización y titulación.

Al respecto, el alcalde Carlos Arroyo Rojas indicó que hay cerca de 500 familias que esperan su titulación desde hace varios años. "Solicitamos un lugar para que las familias salaverrinas puedan vivir tranquilas. Desde el 2014, las familias no viven en buenas condiciones. Ellos quieren vivir con calidad", afirmó la autoridad.

