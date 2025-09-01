HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mario Carhuapoma, científico de San Marcos: “El agua de muña ataca directamente a este microorganismo (bacteria responsable de la gastritis)"

Estudios revelan que el agua de la inca muña combate la bacteria Helicobacter pylori. Tras 15 días de tratamiento, muchos pacientes reportan una notable mejoría, destacando la efectividad de esta planta andina.

Inca Muña, el tratamiento natural para la gastritis respaldado por la ciencia
Inca Muña, el tratamiento natural para la gastritis respaldado por la ciencia | Difusión

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, la capa de células que recubre el estómago y lo protege de la acidez de los jugos gástricos. Una de sus principales causas es la bacteria Helicobacter pylori, presente en entre el 85 % y el 90 % de la población peruana, según el doctor Mario Carhuapoma Yance, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El especialista lideró una investigación iniciada en 2005 —defendida como tesis doctoral en 2007— sobre la eficacia de la muña en el tratamiento de la gastritis. En el Perú existen más de 25 especies de esta planta, pero una de las más destacadas es la Inca Muña (Satureja brevikalix), utilizada desde tiempos ancestrales por comunidades andinas para aliviar diversos malestares gastrointestinales.

“El agua de muña ataca directamente a este microorganismo”, explicó Carhuapoma, confirmando su actividad antibacteriana. Además, resaltó que “todas las personas que han seguido las recomendaciones sienten una mejoría absoluta en 15 días; incluso algunas se han curado”, destacando así la efectividad de la Inca Muña frente a la gastritis.

¿Cómo usar la Inca Muña para aliviar la gastritis de forma efectiva?

El especialista recomienda preparar una infusión con tres o cuatro ramitas de Inca Muña en agua hervida, dejando reposar de 5 a 10 minutos. Se puede endulzar con miel o stevia y, opcionalmente, añadir jugo de medio limón. El consumo diario durante 15 días permite que la mayoría de pacientes experimente una mejoría significativa. También puede combinarse con bicarbonato de sodio en ayunas para neutralizar el ácido acumulado durante la noche y reducir la inflamación de la mucosa estomacal.

Carhuapoma señala tres formas de uso: como complemento de fármacos, consumida sola o combinada con otros tratamientos naturales como tocosh o sábila. Además, enfatiza que el éxito del tratamiento depende de mantener hábitos saludables, controlar el estrés y evitar alcohol, tabaco y alimentos irritantes.

Inca Muña: precauciones y uso seguro para aliviar la gastritis

La Inca Muña, consumida en las dosis tradicionales, no genera efectos tóxicos. El doctor Carhuapoma advierte que algunos tratamientos farmacológicos para la gastritis, como la triple terapia de 14 días (amoxicilina, claritromicina y omeprazol), pueden causar resistencia bacteriana si se usan en exceso. “Si utilizamos la cantidad y la dosis correcta, no perjudica”, asegura, destacando que, a diferencia de ciertos antibióticos, la muña es segura cuando se consume bajo supervisión profesional.

Asimismo, se recomienda consultar con un químico farmacéutico, gastroenterólogo o especialista antes de iniciar cualquier tratamiento natural. Complementar su consumo con una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable ayuda a potenciar la efectividad de la Inca Muña y mejorar la salud digestiva.

