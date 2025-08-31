HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Paleontólogo sanmarquino denuncia amenazas de inmobiliarias tras descubrir fósiles de 20 millones de años en Ocucaje

Mario Urbina, reconocido paleontólogo, descubrió restos fósiles completos de una nueva especie de ave marina en el desierto de Ica.

Encuentran fósil de ave marina en desierto de Ocucaje
Encuentran fósil de ave marina en desierto de Ocucaje | RPP

Paleontólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Mario Urbina Schmitt, denunció que recibe amenazas de empresas inmobiliarias tras su reciente descubrimiento de restos fósiles de una nueva especie de ave marina con más de 20 millones de años de antigüedad en Ocucaje, Ica.

Su destacado hallazgo se ha visto perjudicado por el accionar de algunos representantes del sector inmobiliario en la región. El también docente de la Decana de América indicó a RPP que las presuntas intimidaciones también alcanzaron a la alcaldesa Laura Peña.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis: vecinos en este distrito podrán tramitarlo sin costo durante setiembre si cumplen estos requisitos

lr.pe

No llega acuerdos con inmobiliarias

Según las declaraciones Urbina Schmitt, es más fácil llegar a un acuerdo con los mineros informales que con las inmobiliarias. "Con los mineros informales puedo negociar, pero con las inmobiliarias no tengo manera de saber quiénes son. Pero ellos sí saben perfectamente bien quién soy yo, entonces ya me amenazaron. También a la alcaldesa de Ocucaje", expresó.

Tras el hecho, señaló a los representantes de estas empresas de "crecer como mala hierba por todas partes del sur de Perú", pese a que "no hay gente que vaya a vivir en estos lugares tan recónditos... No tiene sentido estas inmobiliarias, pero son las que más fuerza tienen".

PUEDES VER: Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: consulta los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

lr.pe

INGEMMET colabora con la preservación en Ocucaje

Mario Urbina, quien halló el fósil denominado Perucetus colossus, contó que viene trabajando con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para conservar el territorio del descubrimiento, en dónde se viene realizando trabajos paleontológicos, y que, están siendo privatizados por empresas inmobiliarias.

"Todos estos terrenos están legalizados. Y si yo me meto a sacar algo adentro de estos terrenos, se me denuncia por traspaso de propiedad. Así de simple. Y comienzo a meterme en problemas judiciales y de otro tipo, porque también me meten mal", sostuvo.

Asimismo, el investigador detalló que estas entidades operar con facilidad en las zonas implicadas. "Obtienen los permisos muy rápido, eso me extraña. Entonces, las instituciones que albergamos la paleontología estamos tratando de rescatar lo máximo que podamos. Sin embargo, ya hemos perdido bastante. Hay sitios en que yo ya no puedo entrar", agregó.

PUEDES VER: Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

lr.pe

¿Qué se sabe del hallazgo del paleontólogo?

El docente sanmarquino, explicó al medio que el descubrimiento se encuentra en un estado de preservación excepcional y que, la extracción del esqueleto, de casi 1.5 metros de largo, se debe realizar con sumo cuidado para evitar daños. Urbina indicó que cuando se retira fósiles y estos están bien compactados, bien mineralizados, no le genera problema de que se rompan. Sin embargo, "esta ave, como es tan grande, y se encuentra en una laja muy plana, de repente se va a complicar la extracción".

"Al momento que lo eleve con una grúa, y sienta su peso, se puede desfondar. Entonces, no puede haber rajaduras que yo no conozca, porque tengo que estar al tanto de por dónde se puede partir. Ahora, la laja es sólida hasta horita, pero en el momento en que la quiera separar de la roca madre, ahí tienen los problemas", añadió.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Exponen el millonario costo de la mansión de Jefferson Farfán en La Molina, que estaría en venta: “$/ 4.5 millones”

Exponen el millonario costo de la mansión de Jefferson Farfán en La Molina, que estaría en venta: “$/ 4.5 millones”

LEER MÁS
Inmobiliarias: postventa sigue siendo la etapa más crítica para los compradores con 32% de insatisfacción

Inmobiliarias: postventa sigue siendo la etapa más crítica para los compradores con 32% de insatisfacción

LEER MÁS
Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

LEER MÁS
Menor es atacada por serpiente venenosa y logra sobrevivir a letal mordedura en comunidad de Loreto

Menor es atacada por serpiente venenosa y logra sobrevivir a letal mordedura en comunidad de Loreto

LEER MÁS
La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

LEER MÁS
Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

LEER MÁS
Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota