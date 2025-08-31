Paleontólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Mario Urbina Schmitt, denunció que recibe amenazas de empresas inmobiliarias tras su reciente descubrimiento de restos fósiles de una nueva especie de ave marina con más de 20 millones de años de antigüedad en Ocucaje, Ica.

Su destacado hallazgo se ha visto perjudicado por el accionar de algunos representantes del sector inmobiliario en la región. El también docente de la Decana de América indicó a RPP que las presuntas intimidaciones también alcanzaron a la alcaldesa Laura Peña.

No llega acuerdos con inmobiliarias

Según las declaraciones Urbina Schmitt, es más fácil llegar a un acuerdo con los mineros informales que con las inmobiliarias. "Con los mineros informales puedo negociar, pero con las inmobiliarias no tengo manera de saber quiénes son. Pero ellos sí saben perfectamente bien quién soy yo, entonces ya me amenazaron. También a la alcaldesa de Ocucaje", expresó.

Tras el hecho, señaló a los representantes de estas empresas de "crecer como mala hierba por todas partes del sur de Perú", pese a que "no hay gente que vaya a vivir en estos lugares tan recónditos... No tiene sentido estas inmobiliarias, pero son las que más fuerza tienen".

INGEMMET colabora con la preservación en Ocucaje

Mario Urbina, quien halló el fósil denominado Perucetus colossus, contó que viene trabajando con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para conservar el territorio del descubrimiento, en dónde se viene realizando trabajos paleontológicos, y que, están siendo privatizados por empresas inmobiliarias.

"Todos estos terrenos están legalizados. Y si yo me meto a sacar algo adentro de estos terrenos, se me denuncia por traspaso de propiedad. Así de simple. Y comienzo a meterme en problemas judiciales y de otro tipo, porque también me meten mal", sostuvo.

Asimismo, el investigador detalló que estas entidades operar con facilidad en las zonas implicadas. "Obtienen los permisos muy rápido, eso me extraña. Entonces, las instituciones que albergamos la paleontología estamos tratando de rescatar lo máximo que podamos. Sin embargo, ya hemos perdido bastante. Hay sitios en que yo ya no puedo entrar", agregó.

¿Qué se sabe del hallazgo del paleontólogo?

El docente sanmarquino, explicó al medio que el descubrimiento se encuentra en un estado de preservación excepcional y que, la extracción del esqueleto, de casi 1.5 metros de largo, se debe realizar con sumo cuidado para evitar daños. Urbina indicó que cuando se retira fósiles y estos están bien compactados, bien mineralizados, no le genera problema de que se rompan. Sin embargo, "esta ave, como es tan grande, y se encuentra en una laja muy plana, de repente se va a complicar la extracción".

"Al momento que lo eleve con una grúa, y sienta su peso, se puede desfondar. Entonces, no puede haber rajaduras que yo no conozca, porque tengo que estar al tanto de por dónde se puede partir. Ahora, la laja es sólida hasta horita, pero en el momento en que la quiera separar de la roca madre, ahí tienen los problemas", añadió.

