Política

Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

Álvaro Vidal Rivadeneyra, destacado médico y exministro de Salud, falleció a los 82 años. La Facultad de Medicina de San Marcos expresó sus condolencias.

Vidal Rivadeneyra falleció a los 82 años | Foto: Andina.
Vidal Rivadeneyra falleció a los 82 años | Foto: Andina.

Álvaro Vidal Rivadeneyra falleció a los 82 años. Médico de profesión formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se desempeñó como ministro de Salud durante el gobierno de Alejandro Toledo y también presidió el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). Por intermedio de un comunicado, la Facultad de Medicina de San Marcos presentó sus condolencias y reconoció a Vidal Rivadeneyra como una figura notable dentro de la comunidad médica del Perú.

